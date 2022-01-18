Руперт Грінт зізнався, ким для нього є Джоан Роулінг

Після скандалів навколо письменниці актор підтримав її та назвав своєю тітонькою.

Один з головних акторів саги "Гаррі Поттер", 33-річний Руперт Грінт, який втілив на екрані образ Рона Візлі, розповів, як ставиться до авторки книг про хлопчика, який вижив, британської письменниці та сценаристки Джоан Роулінг. Про це пише Times.

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Руперт зазначив, що наразі між ним та 56-річною Роулінг складні відносини, проте він дуже цінує її. Актор порівняв письменницю зі своєю тітонькою. "Не обов'язково слухатися тітоньку у всьому, що вона говорить, але вона все ще моя тітонька", — зізнався Руперт Грінт.

[ + – ] Руперт Грінт зіграв у франшизі Рона Візлі, друга Гаррі Поттера. Фото: trump1

Раніше Фокус повідомляв, що авторку безсмертної історії про Гаррі Поттер звинуватили в антисемітизмі. Відомий комік зазначив, що образи гоблінів у всесвіті магії, створеному Роулінг, списані з карикатур з антисемітської книги "Протоколи сіоністських мудреців".

Нагадаємо, через скандал з твітами Джоан Роулінг про трансгендерних людей письменницю навіть не мали показати в ювілейному випуску "Гаррі Поттера", що вийшов на екрани 1 січня 2022-го року. Проте згодом творці картини змінили своє рішення і авторка з'явилася в кадрі.

Також ми писали про те, скільки заробили головні актори кіносаги "Гаррі Поттер" за попередні фільми франшизи.