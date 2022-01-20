Блогер из Парижа показала, с чем эффектно сочетать короткую дубленку (фото)
Жюли Феррери продемонстрировала, как даже зимой выглядеть женственно и элегантно.
Дубленка в холодное время года является одним из самых предметов верхнего гардероба, поскольку она не только теплая, но и более практична, чем меховое пальто или шуба. А еще – эта вещь может стать центром ярого и стильного зимнего образа, скрасив даже самый пасмурный и слякотный день. Один из таких ансамблей продемонстрировала модный французский блогер с 400-тысячной армией подписчиков в Instagram и признанная икона стиля Парижа Жюли Феррери.
На своей странице в соцсети она поделилась несколькими фотографиями, на которых позирует в одной из самых модных дубленок сезона – короткой, горчичного цвета с подкладкой из овчины. Образ она дополнила бежевыми брюками, белыми кроссовками, белой блузкой с цветочным принтом и сумочкой оливкового цвета от дома моды Yves Saint Laurent. Ансамбль получился очень женственным и, несмотря на свою простоту, роскошным.
Жюли, которая по образованию архитектор, уже давно считается одним из самых авторитетных модных инфлюэнсеров в Сети. Ее стиль воплощает в себе все, что так любят французские журналы о красоте, – легкая небрежность, легкость, ненавязчивая женственность. Феррери не является поклонницей оверсайза и многослойности, отдавая предпочтение классике, а внешне она чем-то похож на знаменитую актрису Джейн Биркин.
Ранее мы рассказывали о том, какие дубленки модные в этом сезоне, а также предлагали присмотреться к самым трендовым пальто и пуховикам. Не лишним также будет знать, какие 10 вещей должны быть в гардеробе в преддверии февральских морозов.