Блогер из Парижа показала, с чем эффектно сочетать короткую дубленку (фото)

Жюли Феррери продемонстрировала, как даже зимой выглядеть женственно и элегантно.

Дубленка в холодное время года является одним из самых предметов верхнего гардероба, поскольку она не только теплая, но и более практична, чем меховое пальто или шуба. А еще – эта вещь может стать центром ярого и стильного зимнего образа, скрасив даже самый пасмурный и слякотный день. Один из таких ансамблей продемонстрировала модный французский блогер с 400-тысячной армией подписчиков в Instagram и признанная икона стиля Парижа Жюли Феррери.

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На своей странице в соцсети она поделилась несколькими фотографиями, на которых позирует в одной из самых модных дубленок сезона – короткой, горчичного цвета с подкладкой из овчины. Образ она дополнила бежевыми брюками, белыми кроссовками, белой блузкой с цветочным принтом и сумочкой оливкового цвета от дома моды Yves Saint Laurent. Ансамбль получился очень женственным и, несмотря на свою простоту, роскошным.

[ + – ] Жюли Феррери

Жюли, которая по образованию архитектор, уже давно считается одним из самых авторитетных модных инфлюэнсеров в Сети. Ее стиль воплощает в себе все, что так любят французские журналы о красоте, – легкая небрежность, легкость, ненавязчивая женственность. Феррери не является поклонницей оверсайза и многослойности, отдавая предпочтение классике, а внешне она чем-то похож на знаменитую актрису Джейн Биркин.

Ранее мы рассказывали о том, какие дубленки модные в этом сезоне, а также предлагали присмотреться к самым трендовым пальто и пуховикам. Не лишним также будет знать, какие 10 вещей должны быть в гардеробе в преддверии февральских морозов.