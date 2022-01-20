Блогерка з Парижа показала, з чим ефектно поєднувати коротку дублянку (фото)
Жюлі Феррері продемонструвала, як навіть узимку виглядати жіночно та елегантно.
Дублянка в холодну пору року є одним із найбільш важливих предметів верхнього гардеробу, оскільки вона не тільки тепла, але й практичніша, ніж хутряне пальто або шуба. А ще – ця річ може стати центром затятого та стильного зимового образу, скрасивши навіть найбільш похмурий та сльотливий день. Один із таких ансамблів продемонструвала модна французька блогерка з 400-тисячною армією підписників в Instagram та визнана ікона стилю Парижа Жюлі Феррері.
На своїй сторінці в соцмережі вона поділилася декількома фотографіями, на яких позує в одній з наймодніших дублянок сезону – короткій, гірчичного кольору з підкладкою з овчини. Образ вона доповнила бежевими штанами, білими кросівками, білою блузкою з квітковим принтом та оливковою сумочкою від дому моди Yves Saint Laurent. Ансамбль вийшов дуже жіночним та, попри свою простоту, розкішним.
Жюлі, яка за освітою архітектор, уже давно вважається одним із найавторитетніших модних інфлюенсерів у мережі. Її стиль втілює все, що так люблять французькі журнали про красу, – легка недбалість, легкість, ненав'язлива жіночність. Феррері не є шанувальницею оверсайзу та багатошаровості, віддаючи перевагу класиці, а зовні вона чимось схожа на знамениту акторку Джейн Біркін.
Раніше ми розповідали про те, які дублянки модні цього сезону, а також пропонували придивитися до найтрендовіших пальт і пуховиків. Не зайвим також буде знати, які 10 речей мають бути в гардеробі напередодні лютневих морозів.