Блогерка з Парижа показала, з чим ефектно поєднувати коротку дублянку (фото)

Жюлі Феррері продемонструвала, як навіть узимку виглядати жіночно та елегантно.

Дублянка в холодну пору року є одним із найбільш важливих предметів верхнього гардеробу, оскільки вона не тільки тепла, але й практичніша, ніж хутряне пальто або шуба. А ще – ця річ може стати центром затятого та стильного зимового образу, скрасивши навіть найбільш похмурий та сльотливий день. Один із таких ансамблів продемонструвала модна французька блогерка з 400-тисячною армією підписників в Instagram та визнана ікона стилю Парижа Жюлі Феррері.

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На своїй сторінці в соцмережі вона поділилася декількома фотографіями, на яких позує в одній з наймодніших дублянок сезону – короткій, гірчичного кольору з підкладкою з овчини. Образ вона доповнила бежевими штанами, білими кросівками, білою блузкою з квітковим принтом та оливковою сумочкою від дому моди Yves Saint Laurent. Ансамбль вийшов дуже жіночним та, попри свою простоту, розкішним.

[ + – ] Жюлі Феррері

Жюлі, яка за освітою архітектор, уже давно вважається одним із найавторитетніших модних інфлюенсерів у мережі. Її стиль втілює все, що так люблять французькі журнали про красу, – легка недбалість, легкість, ненав'язлива жіночність. Феррері не є шанувальницею оверсайзу та багатошаровості, віддаючи перевагу класиці, а зовні вона чимось схожа на знамениту акторку Джейн Біркін.

Раніше ми розповідали про те, які дублянки модні цього сезону, а також пропонували придивитися до найтрендовіших пальт і пуховиків. Не зайвим також буде знати, які 10 речей мають бути в гардеробі напередодні лютневих морозів.