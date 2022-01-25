Дженнифер Лопес показала, с чем носить клетчатое пальто

Знаменитость рекламирует фильм, в котором сыграла главную роль.

Накануне 52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес прогулялась по Лос-Анджелесу в комфортном и стильном образе. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость позировала на фоне билборда с афишей, рекламирующей романтическую комедию ко Дню всех влюбленных "Первый встречный", в которой Джей Ло сыграла главную роль поп-звезды, решившей выйти замуж за первого встречного после предательства своего жениха. Премьера в украинских кинотеатрах запланирована на 10 февраля 2022 года.

[ + – ] Дженнифер Лопес на прогулке в Лос-Анджелесе

На певице, которая уже задавала модные тренды зимы 2022 года, было теплое клетчатое пальто и юбка выше колена такого же принта. Базовым в зимнем луке стал черный цвет — лонгслив и кожаные ботфорты привлекли все внимание. Дополнили образ черная сумка Coach и солнцезащитные очки.

[ + – ] Фильм "Первый встречный", в котором главную роль сыграла Дженнифер Лопес

Ранее Фокус писал о планах Дженнифер Лопес на 2022 год. В частности, 52-летняя звезда планирует быть "лучшей девушкой" для своего возлюбленного, 49-летнего американского актера Бена Аффлека, с которым они сошлись после 17-летней паузы летом 2021 года.

Напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала удачное сочетание длинной джинсовой юбки и укороченной кремовой водолазки.