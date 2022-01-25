Дженніфер Лопес показала, з чим поєднувати клітчасте пальто

Знаменитість рекламує фільм, у якому зіграла головну роль.

Напередодні 52-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес прогулялася по Лос-Анджелесу в комфортному та стильному образі. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість позувала на фоні білборду з афішею, яка рекламує романтичну комедію до Дня всіх закоханих "Вийду за тебе", у якій Джей Ло зіграла головну роль поп-зірки, яка вирішила вийти заміж за першого зустрічного після зради свого нареченого. Прем'єра в українських кінотеатрах запланована на 10 лютого 2022 року.

[ + – ] Дженніфер Лопес на прогулянці в Лос-Анджелесі

На співачці, яка вже задавала модні тренди зими 2022, було тепле клітчасте пальто і спідниця вище коліна такого ж принту. Базовим у зимовому луці став чорний колір — лонгслів та шкіряні ботфорти привернули найбільше уваги. Доповнили образ чорна сумка Coach та сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Фільм "Вийду за тебе", у якому головну роль зіграла Дженніфер Лопес

Раніше Фокус писав про плани Дженніфер Лопес на 2022 рік. Зокрема 52-річна зірка планує бути "найкращою дівчиною" для свого коханого, 49-річного американського актора Бена Аффлека, з яким вони зійшлися після 17-річної паузи влітку 2021 року.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес продемонструвала вдале поєднання довгої джинсової спідниці та укороченої кремової водолазки.