Леди Гага вышла в свет в эффектном черном мини-платье (фото)

Одна из самых стильных женщин 2021 продемонстрировала роскошный вечерний образ.

Накануне папарацци поймали 35-летнюю Леди Гагу (настоящее имя которой Стефани Джоан Анжелина Джерманотта) в роскошном черном мини-платье в Голливуде. В таком образе американская певица и актриса отправилась на ночное ток-шоу Джимми Киммела. Об этом пишет Daily Mail.

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На звезде, ставшей одной из самых стильных женщин 2021 года, было платье с открытыми плечами и полупрозрачными роскошными рукавами от Christian Siriano. На ногах артистки были черные туфли-лодочки. В качестве аксессуаров Леди Гага выбрала черные солнцезащитные очки и минималистичные серьги. Волосы Стефани были распущены.

[ + – ] Леди Гага в Голливуде

Как известно, актриса пришла на ток-шоу для того, чтобы продвигать криминальную драму "Дом Гуччи", в которой сыграла одну из главных ролей — жену-убийцу потомка империи Gucci Маурицио Гуччи. За воплощение на экране образа Патриции Реджани Леди Гаге пророчат получение "Оскара 2022" за лучшую женскую роль.

Ранее Фокус писал о фотосессии претендентов на "Оскар 2022" для глянца, в которой Леди Гаге "отрезали лицо".

Напомним, Леди Гага открыто рассказала об отношениях с 47-летним актером Брэдли Купером, с которым ей приписывали роман в 2018 году после совместной работы над фильмом "Звезда родилась".