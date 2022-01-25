Леді Гага вийшла у світ в ефектній чорній мінісукні (фото)

Одна з найстильніших жінок 2021 року продемонструвала розкішний вечірній образ.

Напередодні папараці зловили 35-річну Леді Гагу (справжнє ім'я якої Стефані Джоан Анжеліна Джерманотта) в розкішній чорній мінісукні в Голлівуді. У такому образі американська співачка та акторка відправилась на нічне токшоу Джиммі Кіммела. Про це пише Daily Mail.

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На зірці, яка стала однією з найстильніших жінок 2021 року, була сукня з відкритими плечима і напівпрозорими розкішними рукавами від Christian Siriano. На ногах артистки були чорні туфлі-човники. Як аксесуари Леді Гага обрала чорні сонцезахисні окуляри та мінімалістичні сережки. Волосся Стефані було розпущене.

[ + – ] Леді Гага в Голлівуді

Як відомо, акторка прийшла на токшоу для того, щоб просувати кримінальну драму "Дім Гуччі", у якій зіграла одну з головних ролей — дружину-вбивцю нащадка імперії Gucci Мауріціо Гуччі. За втілення на екрані образу Патриції Реджані Леді Газі пророкують отримання "Оскару 2022" за найкращу жіночу роль.

Раніше Фокус писав про фотосесію претендентів на "Оскар 2022" для глянцю, у якій Леді Газі "відрізали обличчя".

Нагадаємо, Леді Гага відкрито розповіла про стосунки із 47-річним актором Бредлі Купером, з яким їй приписували роман у 2018 році після спільної роботи над фільмом "Народження зірки".