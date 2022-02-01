Новая девушка Канье Уэста позировала в смелом комбинезоне от украинского бренда (фото)
Несмотря на то что фотосессия состоялась еще в августе, внимание на то, в чем была Джулия Фокс, СМИ обратили только сейчас.
31-летняя модель и Джулия Фокс с малоизвестной актрисы превратилась в героиню первых полос мировых таблоидов после того, как стала встречаться с рэпером-миллиардером Канье Уэстом, который тут же взялся лепить из нее новую Ким Кардашьян. Однако, как утверждает Insider, еще до встречи с музыкантом девушка экспериментировала с образами и не боялась примерять смелые наряды, в том числе, и от украинских брендов.
Еще в августе прошлого года Джулия снялась для издания Numero Netherlands в оригинальном белом боде Earth из коллекции SS’21 TTSWTRS. Фотографии только сейчас появились на странице бренда, а в комментариях пользователи уже активно интересуются, есть ли такая модель в наличии. Снимками поделилась и сама Джулия.
На фото Фокс позирует в не только в комбинезоне, который не скрывает отсутствие бюстгальтера, но и в белых брюках с низкой посадкой и плиссированным поясом .
На данный момент такой модели на сайте бренда нет, но есть аналогичного кроя черный боди с рисунком, стоимость которого – 9280 грн со скидкой.
На Неделе моды в Париже, куда приехали Фокс и Уэст, они не скрывали чувств друг к другу и даже слились в страстном поцелуе для известного фотографа Даниэля Левитта.
После того, как Джулия начала встречаться с рэпером, ее стиль претерпел кардинальные изменения. Она начала ходить в кожаных длинных плащах и брюках с очень низкой посадкой, а из-за макияжа глаз ее уже прозвали енотом, настолько сильно они выделены темными тенями. По словам актрисы, мейкап ей делает сам Канье.
Несмотря на отношения с музыкантом, Джулия недавно опубликовала фото своих мужа и сына.
Напомним, ранее в костюме от упомянутого бренда появилась еще одна мировая знаменитость. Мэй Маск выгуляла нежно-розовый брючный костюм от TTSWTRS на Fashion Trust Arabia в Катаре.