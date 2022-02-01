Нова дівчина Каньє Веста позувала у сміливому комбінезоні від українського бренду (фото)

Незважаючи на те, що фотосесія відбулася ще у серпні, увагу на те, в чому була Джулія Фокс, ЗМІ звернули лише зараз.

31-річна модель і Джулія Фокс з маловідомої акторки перетворилася на героїню перших шпальт світових таблоїдів після того, як стала зустрічатися з репером-мільярдером Каньє Вестом, який одразу взявся ліпити з неї нову Кім Кардаш'ян. Проте, як стверджує Insider, ще до зустрічі з музикантом дівчина експериментувала з образами та не боялася приміряти сміливе вбрання, зокрема й від українських брендів.

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Ще у серпні минулого року Джулія знялася для видання Numero Netherlands в оригінальному білому боді Earth із колекції SS'21 TTSWTRS. Фотографії тільки зараз з'явилися на сторінці бренду, а в коментарях користувачі вже активно цікавляться, чи є така модель. Знімками поділилася й сама Джулія.

[ + – ] Джудія Фокс у боді від TTSWTRS

На фото Фокс позує не лише в комбінезоні, який не приховує відсутність бюстгальтера, а й у білих штанах з низькою посадкою та плісованим поясом.

Наразі такої моделі на сайті бренду немає, але є аналогічного крою чорне боді з малюнком, вартість якого – 9280 грн зі знижкою.

[ + – ] Оригінальне боді, у якому позувала Джулія Фокс

[ + – ] На сайті бренду TTSWTRS залишилося боді схожого крою, але іншого кольору Фото: TTSWTRS

На Тижні моди в Парижі, куди приїхали Фокс та Вест, вони не приховували почуттів одне до одного і навіть злилися у пристрасному поцілунку для відомого фотографа Даніеля Левіта.

Після того, як Джулія почала зустрічатися з репером, її стиль зазнав кардинальних змін. Вона почала ходити в шкіряних довгих плащах і штанах з дуже низькою посадкою, а через макіяж очей її вже прозвали єнотом, настільки сильно вони виділені темними тінями. За словами акторки, макіяж їй робить сам Каньє.

Незважаючи на стосунки з музикантом, Джулія нещодавно опублікувала фото своїх чоловіка та сина.

Нагадаємо, раніше у костюмі від згаданого бренду з'явилася ще одна світова знаменитість. Мей Маск вигуляла ніжно-рожевий костюм від TTSWTRS на Fashion Trust Arabia в Катарі.