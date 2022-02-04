Эмили Ратаковски показала фото с прогулки со своим сыном Аполлоном

После продолжительного и тщательного сокрытия лица своего малыша, знаменитость наконец-то активно делится кадрами с 10-месячным сыном.

30-летняя американская модель польско-еврейского происхождения Эмили Ратаковски прогулялась со своим 10-месячным сыном Аполлоном по заснеженному Нью-Йорку. Снимками и видео она делится на странице в Instagram со своими почти 30 миллионами подписчиков.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ранее знаменитость скрывала лицо малыша, однако сейчас активно делится кадрами со своим первенцем.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном Аполлоном

Для прогулки с сыном Эмили выбрала красный пуховик, брюки карго и меховую светло-розовую шляпу, которая сейчас находится на пике моды, ведь ее примерили как супермодель Белла Хадид, так и жена будущего короля Великобритании Камилла Паркер-Боулз.

Отметим, что мальчик родился 8 марта, в Международный женский день 2021 года. Отцом Сильвестра является продюсер Себастьян Бир-Макклард, за которым 30-летняя Эмили замужем с февраля 2018 года. Муж присутствовал на родах своей жены и поддержал ее в столь сложный момент.

Поклонники знаменитости активно начали комментировать серию фото и отмечать, как вырос малыш, и как он похож на своего отца. А супермодель Джиджи Хадид, которая тоже является молодой мамой и воспитывает годовалую дочь Хай, предложить слепить вместе с детьми снеговика.

Напомним, Эмили Ратаковски поделилась архивными кадрами из своего детства.