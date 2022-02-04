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Емілі Ратаковскі показала фото з прогулянки зі своїм сином Аполлоном

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Фото: W Magazine | Емілі Ратаковскі із сином Аполлоном

Після тривалого і ретельного приховування обличчя малюка, знаменитість нарешті активно ділиться кадрами 10-місячного сина.

30-річна американська модель польсько-єврейського походження Емілі Ратаковскі прогулялася зі своїм 10-місячним сином Аполлоном по засніженому Нью-Йорку. Знімками та відео вона ділиться на сторінці в Instagram зі своїми майже 30-ма мільйонами підписників.

Раніше знаменитість приховувала обличчя малюка, проте наразі активно ділиться кадрами зі своїм первістком.

Емілі Ратаковскі із сином Аполлоном

Для прогулянки із сином Емілі обрала червоний пуховик, штани карго та хутряний світло-рожевий капелюх, який наразі перебуває на піку моди, адже його приміряли як супермодель Белла Хадід, так і дружина майбутнього короля Великобританії Камілла Паркер-Боулз.

Зазначимо, що хлопчик народився 8 березня, в Міжнародний жіночий день 2021 року. Батьком Сильвестра є продюсер Себастьян Бір-Макклард, з яким 30-річна Емілі одружена з лютого 2018 року. Чоловік був присутній на пологах своєї дружини та підтримав її в такий складний момент.

Прихильники знаменитості активно почали коментувати серію фото та зазначати, як виріс малюк, та як він схожий на свого тата. А супермодель Джіджі Хадід, яка теж є молодою мамою та виховує однорічну доньку Хай, запропонувати зліпити разом з дітлахами сніговика.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі поділилася архівними кадрами зі свого дитинства.