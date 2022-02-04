Емілі Ратаковскі показала фото з прогулянки зі своїм сином Аполлоном

Після тривалого і ретельного приховування обличчя малюка, знаменитість нарешті активно ділиться кадрами 10-місячного сина.

30-річна американська модель польсько-єврейського походження Емілі Ратаковскі прогулялася зі своїм 10-місячним сином Аполлоном по засніженому Нью-Йорку. Знімками та відео вона ділиться на сторінці в Instagram зі своїми майже 30-ма мільйонами підписників.

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Раніше знаменитість приховувала обличчя малюка, проте наразі активно ділиться кадрами зі своїм первістком.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином Аполлоном

Для прогулянки із сином Емілі обрала червоний пуховик, штани карго та хутряний світло-рожевий капелюх, який наразі перебуває на піку моди, адже його приміряли як супермодель Белла Хадід, так і дружина майбутнього короля Великобританії Камілла Паркер-Боулз.

Зазначимо, що хлопчик народився 8 березня, в Міжнародний жіночий день 2021 року. Батьком Сильвестра є продюсер Себастьян Бір-Макклард, з яким 30-річна Емілі одружена з лютого 2018 року. Чоловік був присутній на пологах своєї дружини та підтримав її в такий складний момент.

Прихильники знаменитості активно почали коментувати серію фото та зазначати, як виріс малюк, та як він схожий на свого тата. А супермодель Джіджі Хадід, яка теж є молодою мамою та виховує однорічну доньку Хай, запропонувати зліпити разом з дітлахами сніговика.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі поділилася архівними кадрами зі свого дитинства.