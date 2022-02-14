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В рейтинг завидных невест попала нардеп, которая писала, что "нужно валить из страны"

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Анна колесник, Слуга народа, рейтинг завидных женихов и невест
Фото: Вести | В рейтинг завидных женихов и невест попала нардеп "СН" Анна Колесник

27-летняя "Слуга народа" написала о том, что "пора покидать страну" во время выступления главнокомандующего ВСУ. Позже депутат объяснила то самое сообщение.

Завидная невеста Анна Колесник — самая молодая из нардепов партии "Слуга народа". У нее — два высших образования и задекларировано почти 450 тыс. грн. Но в прошлом году депутат попала в скандал, рассказала редакция Фокуса в Рейтинге завидных женихов и невест Украины-2022.

О личной жизни депутата от "Слуги народа" Анны Колесник известно очень мало. Но в 2021 году самая молодая из нардепов политической партии оказалась в центре громкого скандала: в то время, когда в Раде главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал о наплыве российских войск у границы с Украиной, Колесник сообщила в телефонной переписке некому Стасу, что "Надо сваливать из этой страны".

Переписку успел сфотографировать корреспондент издания "Буквы". После общественного возмущения Анна Колесник заявила, что в ее переписке речь шла о майских праздниках и она мечтала отдохнуть за границей. Нардеп заявила, что является патриотом Украины.

Колесник, переписка Колесник, Слуга народа скандал
Депутат написала сообщение во время выступления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака
Колесник, переписка Колесник, Слуга народа скандал
Корреспондент издания "Буквы" сфотографировал переписку
Колесник, переписка Колесник, Слуга народа скандал
Колесник, переписка Колесник, Слуга народа скандал

В 2021 году Анна Колесник задекларировала 449,7 тыс. гривен. Ранее депутат от "Слуги народа" работала судебным экспертом в Харьковском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины. У Колесник 2 высших образования — она специалист по вопросам международного права и экономист.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что шеф-повар Евгений Клопотенко попал в рейтинг завидных женихов Украины-2022. Он откровенно рассказал об интимных подробностях своих отношений с женщинами.

Детальный рейтинг завидных женихов и невест — по ссылке.