В рейтинг завидных невест попала нардеп, которая писала, что "нужно валить из страны"

27-летняя "Слуга народа" написала о том, что "пора покидать страну" во время выступления главнокомандующего ВСУ. Позже депутат объяснила то самое сообщение.

Завидная невеста Анна Колесник — самая молодая из нардепов партии "Слуга народа". У нее — два высших образования и задекларировано почти 450 тыс. грн. Но в прошлом году депутат попала в скандал, рассказала редакция Фокуса в Рейтинге завидных женихов и невест Украины-2022.

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О личной жизни депутата от "Слуги народа" Анны Колесник известно очень мало. Но в 2021 году самая молодая из нардепов политической партии оказалась в центре громкого скандала: в то время, когда в Раде главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал о наплыве российских войск у границы с Украиной, Колесник сообщила в телефонной переписке некому Стасу, что "Надо сваливать из этой страны".

Переписку успел сфотографировать корреспондент издания "Буквы". После общественного возмущения Анна Колесник заявила, что в ее переписке речь шла о майских праздниках и она мечтала отдохнуть за границей. Нардеп заявила, что является патриотом Украины.

[ + – ] Депутат написала сообщение во время выступления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака [ + – ] Корреспондент издания "Буквы" сфотографировал переписку

В 2021 году Анна Колесник задекларировала 449,7 тыс. гривен. Ранее депутат от "Слуги народа" работала судебным экспертом в Харьковском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины. У Колесник 2 высших образования — она специалист по вопросам международного права и экономист.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что шеф-повар Евгений Клопотенко попал в рейтинг завидных женихов Украины-2022. Он откровенно рассказал об интимных подробностях своих отношений с женщинами.

Детальный рейтинг завидных женихов и невест — по ссылке.