До рейтингу бажаних наречених потрапила нардеп, яка писала, що "треба валити з країни"

27-річна "Слуга народу" написала про те, що "пора залишати країну", під час виступу головнокомандувача ЗСУ. Пізніше депутатка пояснила те повідомлення.

Бажана наречена Анна Колісник — наймолодша з нардепів партії "Слуга народу". У неї — дві вищі освіти та задекларовано майже 450 тис. грн. Але минулого року депутатка потрапила в скандал, розповіла редакція Фокусу в Рейтингу бажаних наречених України-2022.

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Про особисте життя депутатки від "Слуги народу" Анни Колісник відомо мало. Але у 2021 році наймолодша з нардепів політичної партії опинилася в центрі гучного скандалу: у той час, коли в Раді головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповідав про наплив російських військ біля кордону з Україною, Колісник повідомила в телефонному листуванні якомусь Стасу, що "треба звалювати з цієї країни".

Листування встиг сфотографувати кореспондент видання "Букви". Після громадського обурення Анна Колісник заявила, що в її листуванні йшлося про травневі свята і вона мріяла відпочити за кордоном. Нардепка заявила, що є патріоткою України.

[ + – ] Депутатка написала повідомлення під час виступу головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака [ + – ] Кореспондент видання "Букви" сфотографував листування

2021 року Анна Колісник задекларувала 449,7 тис. гривень. Раніше депутатка від "Слуги народу" працювала судовим експертом у Харківському експертно-криміналістичному центрі МВС України. Колісник має дві вищі освіти — вона спеціалістка з питань міжнародного права й економістка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що шеф-кухар Євген Клопотенко потрапив до рейтингу бажаних наречених України-2022. Він відверто розповів про інтимні подробиці своїх стосунків із жінками.

Детальний рейтинг бажаних наречених — за посиланням.