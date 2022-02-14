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До рейтингу бажаних наречених потрапила нардеп, яка писала, що "треба валити з країни"

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Анна колісник, Слуга народу, рейтинг бажаних наречених
Фото: covid-ukr | До рейтингу бажаних наречених потрапила нардепка "СН" Анна Колісник

27-річна "Слуга народу" написала про те, що "пора залишати країну", під час виступу головнокомандувача ЗСУ. Пізніше депутатка пояснила те повідомлення.

Бажана наречена Анна Колісник — наймолодша з нардепів партії "Слуга народу". У неї — дві вищі освіти та задекларовано майже 450 тис. грн. Але минулого року депутатка потрапила в скандал, розповіла редакція Фокусу в Рейтингу бажаних наречених України-2022.

Про особисте життя депутатки від "Слуги народу" Анни Колісник відомо мало. Але у 2021 році наймолодша з нардепів політичної партії опинилася в центрі гучного скандалу: у той час, коли в Раді головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповідав про наплив російських військ біля кордону з Україною, Колісник повідомила в телефонному листуванні якомусь Стасу, що "треба звалювати з цієї країни".

Листування встиг сфотографувати кореспондент видання "Букви". Після громадського обурення Анна Колісник заявила, що в її листуванні йшлося про травневі свята і вона мріяла відпочити за кордоном. Нардепка заявила, що є патріоткою України.

Депутатка написала повідомлення під час виступу головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака
Депутатка написала повідомлення під час виступу головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака
Кореспондент видання "Букви" сфотографував листування
Кореспондент видання "Букви" сфотографував листування
Депутатка написала повідомлення під час виступу головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака
Кореспондент видання "Букви" сфотографував листування

2021 року Анна Колісник задекларувала 449,7 тис. гривень. Раніше депутатка від "Слуги народу" працювала судовим експертом у Харківському експертно-криміналістичному центрі МВС України. Колісник має дві вищі освіти — вона спеціалістка з питань міжнародного права й економістка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що шеф-кухар Євген Клопотенко потрапив до рейтингу бажаних наречених України-2022. Він відверто розповів про інтимні подробиці своїх стосунків із жінками.

Детальний рейтинг бажаних наречених — за посиланням.