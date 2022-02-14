День, когда зима встретила весну. Что можно и чего нельзя делать на Сретение

Сретение Господне символизирует приход весны и имеет немало примет и традиций.

15 февраля отмечается один из 12 самых значимых и почитаемых христианских праздников – Сретение Господне. Фокус собрал все, что известно об истории, традициях и приметах этого дня.

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История праздника

Со старословянского языка слово "сретение" переводится как "встреча", и этот праздник соответствует своему названию. В Ветхом завете рассказывается о том, что раньше женщине, родившей мальчика, 40 дней нельзя было приходить в церковь. По истечении этого срокам мать приходила в храм с младенцем для принесения очистительной и благодарственной жертвы.

Дева Мария последовала этому закону, хотя и не нуждалась в очищении. Когда обряд был завершен, Богородица, выходя из храма, встретила Симеона, благочестивого праведного старца. Ему было пророчество о том, что он не умрет до тех пор, пока собственные глаза не увидит Сына Божьего, который будет послан для спасения человечества.

На тот момент, когда он встретил Богородицу с сыном, ему уже исполнилось 300 лет. Он был уверен, что его привел в тот день в Иерусалимский храм Святой Дух, и он сразу понял, что мальчик на руках молодой матери и есть тот самый Мессия. Он с благоговением и радостью принял в объятия свои Господа и воскликнул:

"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".

Эти слова Симеона стали молитвой, получившей название "Песнь Симеона Богоприимца " и звучат как "ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко видесте очи мои спасение Твое" (Лк. 2, 29).

[ + – ] Святой Симеон встречается с Сыном Божьим в Иерусалимском храме Фото: Соцсети

Позже церковь причислила Симеона к лику святых, назвав его Богоприимцем.

Также в этот день у Деве Марии подошла вдова Анна, пророчица, которая жила при храме. Она поклонилась ей и ребенку и, выйдя из храма, возвестила людям о пришествии Спасителя. Ее тоже причислили к святым.

Впервые праздник Сретения Господня в исторических документах упоминается уже в IV веке нашей эры. Это был день, завершавший целый сорокадневный праздничный цикл со дня Рождества Христова. Христиане разных конфессий отмечают Сретение Господне в разные даты. Православная и греко-католическая церковь отмечает Сретение 15 февраля, католическая – 2 февраля.

Традиции на Сретение

Второе название Сретения – Громница, поскольку это единственный день зимы, когда может случиться гроза. В славянской мифологии этот день посвящен богине молнии, супруге Перуна — Додоле-Маланьице.

Праздник 15 февраля служит границей между зимой и весной. Часто можно услышать, что на Сретение зима с весной встречаются. Неудивительно, что в этот день наши предки чтили традиции.

Так, с этого дня крестьяне начинали проверять и готовить к посеву семена. Они высчитывали, сколько осталось сена, соломы, зерна, а также корма для скота.

Хозяйки в этот день пекли блины, которые символизировали солнце. Так они приближали и зазывали весну.

Верующие обязательно в этот день шли в церковь за свечой-оберегом и свяченой водой. Считалось, что свеча весь год будет оберегать дом от грома и огня, а вода исцелит любые болезни.

Не обходился канун праздника и без гаданий. Перед Сретением на ночь на порог ставили тарелку с зерном. Если к утру на нем появлялась роса, год обещал быть богатым и урожайным. А вот сухое зерно сулило бедность и недород.

Чего нельзя делать на Сретение

В этот день запрещено шить, убирать и стирать.

Под запретом – и тяжелый физический труд. Нельзя строить, делать перестановку или ремонт.

На Сретение нельзя уезжать далеко от дома и переезжать.

Именно в этот день нельзя заниматься гаданиями и другими магическими ритуалами.

Нельзя конфликтовать, грустить и унывать.

На Сретение церковь запрещает употреблять спиртные напитки. Считается, что к распитию могут присоединиться бесы, общение с которыми чревато неприятностями.

Ни в коем случае нельзя выливать набранную в водоеме или просто запасенную в емкости воду в раковину или унитаз. Считается, что на Сретение вода имеет такую же целебную силу, как и на Крещение.

Приметы на Сретение