День, коли зима зустріла весну. Що можна і чого не можна робити на Стрітення

Стрітення Господнє символізує прихід весни і має чимало прикмет і традицій.

15 лютого відзначається одне з 12 найбільш значних і шанованих християнських свят — Стрітення Господнє. Фокус зібрав усе, що відомо про історію, традиції та прикмети цього дня.

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Історія свята

Зі старослов'янської мови слово "стрітення" перекладається як "зустріч", і це свято відповідає своїй назві. У Старому Завіті розповідається про те, що раніше жінці, яка народила хлопчика, 40 днів не можна було приходити до церкви. Після закінчення цього терміну мати приходила до храму з немовлям для принесення очисної і жертви подяки.

Діва Марія дотрималася цього закону, хоч і не потребувала очищення. Коли обряд було завершено, Богородиця, виходячи із храму, зустріла Симеона, благочестивого праведного старця. Йому було пророцтво про те, що він не помре доти, доки власні очі не побачить Сина Божого, який буде посланий для спасіння людства.

На той момент, коли він зустрів Богородицю із сином, йому вже виповнилося 300 років. Він був упевнений, що його привів того дня в Єрусалимський храм Святий Дух, і він відразу зрозумів, що хлопчик на руках молодої матері і є той самий Месія. Він із благоговінням і радістю прийняв в обійми свої Господа і вигукнув:

"Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, зі світом, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвіту язичників і славу народу Твого Ізраїля".

Ці слова Симеона стали молитвою, що отримала назву "Пісня Симеона Богоприймця" і звучить як "нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, зі світом, що бачите очі мої спасіння Твоє" (Лк. 2, 29).

[ + – ] Святий Симеон зустрічається із Сином Божим у Єрусалимському храмі Фото: Соцсети

Пізніше церква зарахувала Симеона до святих, назвавши його Богоприїмцем.

Також у цей день у Діві Марії підійшла вдова Анна, пророчиця, яка мешкала при храмі. Вона вклонилася їй і дитині і, вийшовши з храму, сповістила про пришестя Спасителя. Її також зарахували до святих.

Уперше свято Стрітення Господнього в історичних документах згадується вже в IV столітті нашої ери. Це був день, що завершував цілий сорокаденний святковий цикл із дня Різдва Христового. Християни різних конфесій відзначають Стрітення Господнє у різні дати. Православна та греко-католицька церква відзначає Стрітення 15 лютого, католицька — 2 лютого.

Традиції на Стрітення

Друга назва Стрітення — Громниця, оскільки це єдиний день зими, коли може статися гроза. У слов'янській міфології цей день присвячений богині блискавки, дружині Перуна Додолі-Маланьіці.

Свято 15 лютого слугує кордоном між зимою і весною. Часто можна почути, що на Стрітення зима з весною зустрічаються. Недивно, що в цей день наші пращури шанували традиції.

Так, із цього дня селяни починали перевіряти та готувати до посіву насіння. Вони вираховували скільки залишилося сіна, соломи, зерна, а також корми для худоби.

Господині в цей день пекли млинці, які символізували сонце. Так вони наближали та зазивали весну.

Віряни обов'язково цього дня йшли до церкви за свічкою-оберегом і свяченою водою. Вважалося, що свічка весь рік оберігатиме будинок від грому та вогню, а вода зцілить будь-які хвороби.

Не обходився напередодні свята і без ворожіння. Перед Стрітенням на ніч на поріг ставили тарілку із зерном. Якщо до ранку на ньому з'являлася роса, рік обіцяв бути багатим і врожайним. А ось сухе зерно обіцяло бідність і недорід.

Чого не можна робити на Стрітення

цього дня заборонено шити, прибирати та прати;

під забороною — і важка фізична праця. Не можна будувати, робити перестановку чи ремонт;

на Стрітення не можна їхати далеко від дому та переїжджати;

саме в цей день не можна займатись ворожіннями та іншими магічними ритуалами;

не можна конфліктувати, сумувати;

на Стрітення церква забороняє вживати спиртні напої. Вважається, що до розпивання можуть приєднатися біси, спілкування з якими загрожує неприємностями;

у жодному разі не можна виливати набрану у водоймі або просто запасену в ємності воду в раковину чи унітаз. Вважається, що на Стрітення вода має таку ж цілющу силу, як і на Водохреща.

Прикмети на Стрітення