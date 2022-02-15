"Моя любовь!": Венсан Кассель показал кадры отдыха с молодой женой

Фото были сделаны во время путешествия пары на яхте.

55-летний французский актер и продюсер Венсан Кассель Трогательно поздравил свою 24-летнюю жену с Днем святого Валентина на странице в социальной сети Instagram.

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Бывший супруг Моники Белуччи опубликовал несколько фотографий с совместного отдыха пары, подписав серию снимков просто:

"И жизнь продолжается так… С Днем святого Валентина, моя любовь".

В первом же комментарии Тина призналась супругу в любви, опубликовав эмодзи в виде сердечка.

На снимках тина позирует в оригинальном черно-зеленом купальнике с юбкой, причем его верх – не традиционный, а сделан в виде топа. Ее волосы собраны в хвост. На Венсане – оранжевые шорты с рисунком.

Мужчина обнимает Тину, поправляя ей купальник, они оба смеются, находясь на борту яхты.

Изначально в то, что молодая модель и актер, старше ее почти на 30 лет, будут долго вместе, не верил практически никто. Однако за эти годы, начиная с 2016-го, они доказали всему миру, что искренне любят друг друга. Пара воспитывает дочь Амазони, и каждый из супругов строит успешную карьеру. Венсан Кассель продолжает сниматься в кино, а Тина становится звездой модных показов, появляется на обложках журналов и в рекламных кампаниях брендов, посещает светские мероприятия.