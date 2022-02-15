"Моє кохання!": Венсан Кассель показав кадри відпочинку з молодою дружиною

Фото були зроблені під час подорожі пари на яхті.

55-річний французький актор та продюсер Венсан Кассель Зворушливо привітав свою 24-річну дружину з Днем святого Валентина на сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Колишній чоловік Моніки Белуччі опублікував кілька фотографій зі спільного відпочинку пари, підписавши серію знімків просто:

"І життя триває так... З Днем святого Валентина, моє кохання".

У першому ж коментарі Тіна зізналася чоловіку в коханні, опублікувавши емодзі у вигляді серця.

На знімках Тіна позує в оригінальному чорно-зеленому купальнику зі спідницею, причому його верх не традиційний, а зроблений у вигляді топа. Її волосся зібране у хвіст. На Венсанові – помаранчеві шорти з малюнком.

Чоловік обіймає Тіну, поправляючи купальник, вони обоє сміються, перебуваючи на борту яхти.

Спочатку в те, що молода модель та актор, старший за неї майже на 30 років, будуть довго разом, не вірив практично ніхто. Проте за ці роки, починаючи з 2016-го, вони довели усьому світу, що щиро кохають одне одного. Пара виховує дочку Амазоні, і кожен із подружжя будує успішну кар'єру. Венсан Кассель продовжує зніматися в кіно, а Тіна стає зіркою модних показів, з'являється на обкладинках журналів та в рекламних кампаніях брендів, відвідує світські заходи.