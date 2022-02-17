Kalush Orchestra может поехать на Евровидение после отказа Алины Паш от участия в конкурсе

Вопрос о том, кто поедет на Евровидение-2022 остается открытым, группа Kalush Orchestra пока не дала свое согласие на участие в конкурсе.

На внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022 было принято решение предложить группе Kalush Orchestra представить Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2022" в Италии. Группа заняла второе место на национальном отборе с песней Stefania. Это произошло после того, как стало известно, что певица Алина Паш не будет представлять Украину на конкурсе. Об этом сообщает "Суспільне".

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Группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале национального отбора и получила больше всего голосов от зрителей. В общем счете Kalush получили 14 баллов: 8 от зрителей и 6 от судьей. Общественный вещатель сообщил, что в случае прекращения участия победителем отбора, "Суспільне" может выбрать нового представителя от Украины на конкурсе из других финалистов. Таким образом первыми в очереди после Алины Паш оказалась группа Kalush Orchestra. Музыкальный коллектив пока не подтвердил свое участие в конкурсе.

"Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому "Суспільне" предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора", — сказано в сообщении "Суспільного".

Напомним, ранее победительница национального отбора Алина Паш заявила, что не будет участвовать в песенном конкурсе. Певица "устала от хейта и буллинга от людей". Кроме того, она утверждает, что за последние дни получила множество угроз, а ее социальные сети были взломаны. Паш добавила, что фальшивую справку о законном пересечении Крыма сделал член ее команды, а она об этом не знала. Исполнительница обратилась повторно в пограничную службу для подтверждения законности поездки на оккупированный полуостров. Однако ей не смогли предоставить доказательства, так как с момента поездки прошло более пяти лет.

В то же время, в "Суспільном" заявили, что они самостоятельно расторгли контракт с певицей, потому что пограничная служба подтвердила, что представленный вещателем документ о законной поездке певицы в Крым был фальшивым. По словам пресс-секретаря ведомства Андрея Демченко, подобный документ "не создавался и под таким номером никому не предоставлялся".

До этого певица рассказывала, зачем ездила в Россию, а также в оккупированный Крым и фотографировалась на Красной Площади в Москве. На фото певица одета в кофту с надписью "Kyiv, а не Kiev". По ее словам, это был пранк, который не поняли. А в Крым Алина Паш ездила к украинке на свадьбу законным способом.

В субботу, 12 февраля певица победила национальный отбор для участия в Евровидении с песней "Тіні забутих предків". В мае она должна была отправиться в Италию, чтобы представить Украину на песенном конкурсе.