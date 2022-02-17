Kalush Orchestra може поїхати на Євробачення після відмови Аліни Паш від участі в конкурсі

Питання про те, хто поїде на Євробачення-2022, залишається відкритим, гурт Kalush Orchestra поки не дав своєї згоди на участь у конкурсі.

На позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалили рішення запропонувати групі Kalush Orchestra представити Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в Італії. Група посіла друге місце на національному відборі із піснею Stefania. Це сталося після того, як стало відомо, що співачка Аліна Паш не представлятиме Україну на конкурсі. Про це повідомляє "Суспільне".

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Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі національного відбору та отримав найбільше голосів від глядачів. Загалом Kalush отримали 14 балів: 8 від глядачів та 6 від суддів. Громадський мовник повідомив, що якщо переможець відбору припиняє участь, "Суспільне" може обрати нового представника від України на конкурсі з інших фіналістів. Так першими в черзі після Аліни Паш виявився гурт Kalush Orchestra. Музичний колектив поки що не підтвердив свою участь у конкурсі.

"Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому "Суспільне" пропонує групі, яка посіла друге місце у фіналі та здобула найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на Євробаченні-2022, керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору", — повідомило "Суспільне".

Нагадаємо, раніше переможниця національного відбору Аліна Паш заявила, що не братиме участі в пісенному конкурсі. Співачка "втомилася від хейту та булінгу від людей". Крім того, вона стверджує, що за останні дні отримала безліч погроз, а її соціальні мережі зламали. Паш додала, що фальшиву довідку щодо законного перетину Криму зробив член її команди, а вона про це не знала. Виконавиця звернулася повторно до прикордонної служби для підтвердження законності поїздки на окупований півострів. Проте їй не змогли надати докази, оскільки з моменту поїздки минуло понад п'ять років.

Водночас у "Суспільному" заявили, що вони самостійно розірвали контракт зі співачкою, бо прикордонна служба підтвердила, що документ про законну поїздку співачки до Криму, який подав мовник, був фальшивим. За словами прессекретаря відомства Андрія Демченка, такий документ "не створювали й під таким номером нікому не надавали".

До цього співачка розповідала, навіщо їздила до Росії, а також до окупованого Криму та фотографувалася на Червоній Площі в Москві. На фото співачка одягнена в кофту із написом "Kyiv, а не Kiev". За її словами, це був пранк, якого не зрозуміли. А до Криму Аліна Паш їздила до українки на весілля законним способом.

У суботу, 12 лютого, співачка перемогла на національному відборі для участі в Євробаченні з піснею "Тіні забутих предків". У травні вона мала вирушити до Італії, щоб представити Україну на пісенному конкурсі.