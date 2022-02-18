В Сеть попало ранее неизвестное фото королевы с правнуками
На фото в рамке, стоящее на столе, случайно обратили внимание журналисты.
Каждое появление королевы Великобритании в эфире вызывает повышенное внимание всех, кто смотрит ее обращения или следит за мероприятиями, которые она посещает. Поэтому неудивительно, что пристально изучается не только внешний вид монарха, но и интерьеры вокруг нее. Тем более, что иногда там можно увидеть очень любопытные вещи, например, фото, которое ранее никогда не выставлялось на обозрение публики, пишет The Mirror.
Журналисты издания внимательно рассмотрели фотографии, которые стояли в Дубовой комнате Виндзорского замка, где королева принимала нового министра обороны и его предшественника, и обратили внимание на снимок, где изображены правнуки Елизаветы II. Речь идет не об известном снимке, где она запечатлена с девятью детьми, самый младший из которых, Луи Кембриджский, сидит у нее на коленях, а о более позднем кадре.
Так, на снимке можно рассмотреть леди Луизу Виндзор, внучку королевы, и правнуков принца Джорджа, Айлу Филлипс, принцессу Шарлотту и Саванну Филлипс. Все они стоят за диваном, на котором Елизавета II, а рядом с ней – принц Луи, Миа Тиндалл и Лена Тиндалл. Ребенок у монарха на руках, скорее всего, – Лукас Тиндалл, родившийся в марте прошлого года.
На фото нет детей принца Гарри, Арчи и Лилибет, дочеи принцессы Беатрис Сиенны, и сына принцессы Евгении, Августа, которому недавно исполнился год.
На столе стоит еще одна фотография, на которой изображена королева и принц Филипп со своими правнуками в Балморале в 2018 году. Ее сделала герцогиня Кембриджская. Королевская семья обнародовала снимок после смерти герцога Эдинбургского в апреле прошлого года.
Напомним, королева призналась, что у нее проблемы со здоровьем, и ей тяжело ходить. Именно поэтому в последнее время она появляется на публике только с тростью. Тревога за самочувствие монарха возросла после того, как стало известно, что принц Чарльз через два дня после встречи с ней заболел коронавирусом, а через четыре дня аналогичный диагноз подтвердился и у его жены Камиллы, которая, как известно, станет королевой-консортом после смерти свекрови и восхождении принца Уэльского на престол.