В Сеть попало ранее неизвестное фото королевы с правнуками

На фото в рамке, стоящее на столе, случайно обратили внимание журналисты.

Каждое появление королевы Великобритании в эфире вызывает повышенное внимание всех, кто смотрит ее обращения или следит за мероприятиями, которые она посещает. Поэтому неудивительно, что пристально изучается не только внешний вид монарха, но и интерьеры вокруг нее. Тем более, что иногда там можно увидеть очень любопытные вещи, например, фото, которое ранее никогда не выставлялось на обозрение публики, пишет The Mirror.

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Журналисты издания внимательно рассмотрели фотографии, которые стояли в Дубовой комнате Виндзорского замка, где королева принимала нового министра обороны и его предшественника, и обратили внимание на снимок, где изображены правнуки Елизаветы II. Речь идет не об известном снимке, где она запечатлена с девятью детьми, самый младший из которых, Луи Кембриджский, сидит у нее на коленях, а о более позднем кадре.

Так, на снимке можно рассмотреть леди Луизу Виндзор, внучку королевы, и правнуков принца Джорджа, Айлу Филлипс, принцессу Шарлотту и Саванну Филлипс. Все они стоят за диваном, на котором Елизавета II, а рядом с ней – принц Луи, Миа Тиндалл и Лена Тиндалл. Ребенок у монарха на руках, скорее всего, – Лукас Тиндалл, родившийся в марте прошлого года.

[ + – ] Новое фото королевы с внучкой и подросшими правнуками Фото: Скриншот

На фото нет детей принца Гарри, Арчи и Лилибет, дочеи принцессы Беатрис Сиенны, и сына принцессы Евгении, Августа, которому недавно исполнился год.

На столе стоит еще одна фотография, на которой изображена королева и принц Филипп со своими правнуками в Балморале в 2018 году. Ее сделала герцогиня Кембриджская. Королевская семья обнародовала снимок после смерти герцога Эдинбургского в апреле прошлого года.

[ + – ] Фото, сделанное герцогиней Кембриджской Фото: The Duchess of Cambridge

Напомним, королева призналась, что у нее проблемы со здоровьем, и ей тяжело ходить. Именно поэтому в последнее время она появляется на публике только с тростью. Тревога за самочувствие монарха возросла после того, как стало известно, что принц Чарльз через два дня после встречи с ней заболел коронавирусом, а через четыре дня аналогичный диагноз подтвердился и у его жены Камиллы, которая, как известно, станет королевой-консортом после смерти свекрови и восхождении принца Уэльского на престол.