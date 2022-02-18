У Мережу потрапило раніше невідоме фото королеви з правнуками

На фото в рамці, що стояло на столі, випадково звернули увагу журналісти.

Кожна поява королеви Великобританії в ефірі викликає підвищену увагу всіх, хто стежить за її зверненнями або стежить за заходами, які вона відвідує. Тому не дивно, що уважно вивчають не тільки зовнішній вигляд монарха, а й інтер'єри навколо неї. Тим більше іноді там можна побачити дуже цікаві речі, наприклад, фото, яке раніше ніколи не виставляли на огляд публіки, пише The Mirror.

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Журналісти видання уважно розглянули фотографії, що стояли в Дубовій кімнаті Віндзорського замку, де королева приймала нового міністра оборони та його попередника, та звернули увагу на світлину, де зображені правнуки Єлизавети II. Йдеться не про відомий знімок, де вона зображена з дев'ятьма дітьми, наймолодший з яких, Луї Кембриджський, сидить у неї на колінах, а про пізніший кадр.

Так, на знімку можна розглянути леді Луїзу Віндзор, онуку королеви, та правнуків принца Джорджа, Айлу Філліпс, принцесу Шарлотту та Саванну Філліпс. Всі вони стоять за диваном, на якому Єлизавета II, а поряд з нею – принц Луї, Міа Тіндолл та Лєна Тіндолл. Дитина в монарха на руках, найімовірніше, – Лукас Тіндолл, який народився в березні минулого року.

[ + – ] Нове фото королеви з онукою та дорослішими правнуками Фото: Скриншот

На фото немає дітей принца Гаррі, Арчі та Лілібет, дочки принцеси Беатріс Сієнни, та сина принцеси Євгенії, Августа, якому нещодавно виповнився рік.

На столі стоїть ще одна фотографія, на якій зображена королева та принц Філіп зі своїми правнуками в Балморалі у 2018 році. Її зробила герцогиня Кембриджська. Королівська сім'я оприлюднила знімок після смерті герцога Единбурзького у квітні минулого року.

[ + – ] Фото, яке зробила герцогиня Кембриджською Фото: The Duchess of Cambridge

Нагадаємо, королева зізналася, що має проблеми зі здоров'ям, і їй важко ходити. Саме тому останнім часом вона з'являється на публіці лише з палицею. Тривога за самопочуття монарха зросла після того, як стало відомо, що принц Чарльз через два дні після зустрічі з нею захворів на коронавірус, а через чотири дні аналогічний діагноз підтвердили й у його дружини Камілли, яка, як відомо, стане королевою-консортом після смерті свекрухи й сходження принца Уельського на престол.