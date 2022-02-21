Алина Паш заявила, что уходит из соцсетей

Певица, победившая в Нацотборе на Евровидение и отказавшаяся от участия, заявила, что ей "нужно время на переосмысление"

Украинская исполнительница Алина Паш заявила об уходе из соцсетей. После скандала, разразившегося после ее победы на Нацотборе, она отказалась от участия в Евровидении. О своем уходе она заявила в сториз.

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"Спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает. После всего что случилось, мне нужно немного времени для переосмысления. Исчезаю из инфопространства, но не с афиш будущих концертов", — написала Алина Паш, сообщив поклонникам, что свои выступления прекращать не собирается.

В доказательство Паш опубликовала постер, из которого становится ясно, что она выступит на разогреве в американской исполнительницы Princess Nokia. Концерт состоится 10 июня в Варшаве.

Напомним, Alina Pash победила в Нацотборе на "Евровидение 2022" по сумме балов жюри и зрителей, выступив с песней "Тіні забутих предків" и обогнав группу Kalush Orchrstra на 1 балл.

Это вызвало возмущение последних, которые посчитали, что подсчет велся неправильно и пригрозили, что будут подавать в суд.

Однако на этом дело не закончилось. Паш обвинили в том, что она посещала Крым и Москву, опубликовав найденные в ее Instagram снимки. Певица заявила, что поездки были совершены легальным способом и это были не концерты, а частные визиты. Например, в Крым она ездила на свадьбу друзей.

Менеджмент Алины Паш предоставил "Суспильному" соответствующую справку. Однако 15 февраля Госпогранслужба заявила, что не выдавала этого документа. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы заявил, что подобный документ "не создавался и под таким номером никому не предоставлялся".

Позже менеджер Паш объяснила, откуда взялась поддельная справка. По словам представительницы команды Алины Паш, певица была в Крыму законно. А документ о законном пересечении Крыма Паш лично не получала, так как этим занимался другой член ее команды.

"Суспільне" заявляло, что не подпишет соглашение с исполнительницей на участие в Евровидении до выяснения всех обстоятельств ее посещения оккупированного Крыма в 2015 году.

16 февраля Алина Паш заявила, что "устала от хейта" и отказывается от участия в "Евровидении", которое в этом году должно было пройти в Италии.

Вместо нее на "Евровидение 2022" от Украины поедет группа Kalush Orchestra, ставшая второй на Нацотборе. Солист группы Олег Псюк подтвердил участие.