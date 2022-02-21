Аліна Паш заявила, що йде із соцмереж

Співачка, яка перемогла в Нацвідборі на Євробачення і відмовилася від участі, заявила, що їй "потрібен час на переосмислення"

Українська виконавиця Аліна Паш заявила про відхід із соцмереж. Після скандалу, який спалахнув після її перемоги на Нацвідборі, вона відмовилася від участі в Євробаченні. Про свій відхід вона заявила у сторіз.

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"Дякую всім, хто підтримував і підтримує. Після всього, що трапилося, мені потрібно трохи часу для переосмислення. Зникаю з інфопростору, але не з афіш майбутніх концертів", — написала Аліна Паш, повідомивши шанувальникам, що свої виступи припиняти не збирається.

На підтвердження Паш опублікувала постер, з якого стає зрозуміло, що вона виступить на розігріві в американської виконавиці Princess Nokia. Концерт відбудеться 10 червня у Варшаві.

Нагадаємо, Alina Pash перемогла у Нацвідборі на "Євробачення 2022" за сумою балів журі та глядачів, виступивши з піснею "Тіні забутих предків" та обігнавши гурт Kalush Orchrstra на 1 бал.

Це викликало обурення останніх, які вважали, що підрахунок вівся неправильно і пригрозили, що подаватимуть до суду.

Проте на цьому справа не закінчилася. Паш звинуватили в тому, що вона відвідувала Крим і Москву, опублікувавши знайдені в її Instagram знімки. Співачка заявила, що поїздки здійснено легальним способом і це були не концерти, а приватні візити. Наприклад, у Крим вона їздила на весілля друзів.

Менеджмент Аліни Паш надав "Супільному" відповідну довідку. Проте 15 лютого Держприкордонслужба заявила, що не видавала цього документа. Прессекретар Державної прикордонної служби заявив, що подібний документ "не створювався і під таким номером нікому не надавалися".

Пізніше менеджерка Паш пояснила, звідки взялася підроблена довідка. За словами представниці команди Аліни Паш, співачка була в Криму законно. А документ про законне перетинання Криму Паш особисто не отримувала, оскільки цим займався інший член її команди.

Суспільне заявляло, що не підпише угоду з виконавицею на участь у Євробаченні до з'ясування всіх обставин її відвідування окупованого Криму в 2015 році.

16 лютого Аліна Паш заявила, що "втомилася від хейту" та відмовляється від участі в "Євробаченні", яке цього року мало пройти в Італії.

Замість неї на "Євробачення-2022" від України поїде гурт Kalush Orchestra, який став другим на Нацвідборі. Соліст гурту Олег Псюк підтвердив участь.