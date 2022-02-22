Шэрон Стоун оплакивает потерю своего любимца (фото)

Животного не стало еще несколько недель назад, однако своей болью знаменитость поделилась только сейчас.

63-летняя американская , звезда "Основного инстинкта" Шєрон Стоун скорбит из-за потери своего любимца – французского бульдога по кличке Джо. Фотографии животного то и дело появляются на ее странице в Instagram. Последний снимок она опубликовала накануне.

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"Джо "Бигги" Стоун на своем троне R.I.P.", – подписала фото знаменитость. В кадре пес лежит на своем диванчике, обитом темно-синим бархатом.

[ + – ] Собака, которую оплакивает Шэрон Стоун Фото: Instagram sharonstone

Впервые о смерти собаки Шэрон написала 19 февраля, подчеркнув, что Джо не стало двумя неделями ранее. На снимке она позирует, сидя на ступеньках, с черно-белым щенком на руках, а Джа лежит у ее ног.

[ + – ] Актриса со своими бульдогами Бандитом и Джо Фото: Instagram sharonstone

На ее публикацию со словами соболезнования откликнулись много знаменитостей, в том числе супермодель Наоми Кэмпбелл, дизайнер Вера Вон, жена Алека Болдуина Хилария и другие.

Сейчас у Шэрон остался еще один бульдог по кличке Бандит.

Ранее мы писали о том, что летом прошлого года семью актрисы потрясла трагедия. Ее 11-месячный племянник Ривер Уильям Стоун попал в больницу в критическом состоянии. Врачи диагностировали у малыша отказ внутренних органов, а спустя несколько дней умер в реанимации. Ривер был младшим из трех детей младшего брата актрисы Патрика и его супруги по имени Таша.

Несмотря на трагедию, актриса нашла в себе силы появляться на публике. Уже через месяц она заменила княгиню Монако Шарлен, составив компанию Альберу II на гала-вечере Planetary Health в Монте-Карло, посвященном защите здоровья планеты Земля в целом. Вечер организовывает Фонд князя Монако. Еще через несколько дней звезда появилась на кинофестивале в Цюрихе. Там она получила награду ZFF (Zurich Film Festival) Golden Icon ("Золотая икона").