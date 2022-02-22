Шерон Стоун оплакує втрату свого улюбленця (фото)

Тварини не стало ще кілька тижнів тому, проте своїм болем знаменитість поділилася лише зараз.

63-річна американська зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун сумує через втрату свого улюбленця – французького бульдога Джо. Фотографії тварини постійно з'являються на її сторінці в Instagram. Останню світлину вона опублікувала напередодні.

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"Джо "Біггі" Стоун на своєму троні R.I.P.", — підписала фото знаменитість. У кадрі пес лежить на своєму дивані, оббитому темно-синім оксамитом.

[ + – ] Собака, яку оплакує Шерон Стоун Фото: Instagram sharonstone

Вперше про смерть собаки Шерон написала 19 лютого, наголосивши, що Джо не стало двома тижнями раніше. На фото вона позує, сидячи на сходах, із чорно-білим цуценям на руках, а Джо лежить біля її ніг.

[ + – ] Актриса зі своїми бульдогами Бандитом та Джо Фото: Instagram sharonstone

На її публікацію зі словами співчуття відгукнулися багато знаменитостей, зокрема супермодель Наомі Кемпбелл, дизайнер Вера Вонг, дружина Алека Болдуїна Хіларія та інші.

Зараз у Шерон залишився ще один бульдог Бандит.

Раніше ми писали про те, що влітку минулого року сім'ю актриси вразила трагедія. Її 11-місячний племінник Рівер Вільям Стоун потрапив до лікарні в критичному стані. Лікарі діагностували в малюка відмову внутрішніх органів, а через кілька днів він помер у реанімації. Рівер був молодшим із трьох дітей молодшого брата актриси Патріка та його дружини, на ім'я Таша.

Попри трагедію, актриса знайшла сили з'являтися на публіці. Вже через місяць вона замінила княгиню Монако Шарлін, склавши компанію Альбер II на гала-вечорі Planetary Health в Монте-Карло, присвяченому захисту здоров'я планети Земля в цілому. Вечір організовує Фонд князя Монако. Ще за кілька днів зірка з'явилася на кінофестивалі в Цюриху. Там вона отримала нагороду "ZFF" (Zurich Film Festival) Golden Icon ("Золота ікона").