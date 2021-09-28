Шерон Стоун у золотій сукні від Dolce&Gabbana з'явилася на кінофестивалі в Цюріху (фото)
Актриса вибрала наряд під колір нагороди, якої удостоїлася за внесок у кіноіндустрію.
63-річна американська актриса Шерон Стоун викликала фурор на червоній доріжці 17-го Міжнародного кінофестивалю в Цюріху, де була удостоєна нагороди ZFF (Zurich Film Festival) Golden Icon ("Золота ікона").
Ця нагорода є найвищою на ZFF і щорічно присуджується заздалегідь відібраній людині на знак вдячності за його внесок у кіноіндустрію.
Голлівудська актриса з'явилася перед публікою в золотій сукні-бюстьє без бретелей від Dolce&Gabbana, розшитому великими золотими паєтками, що нагадували риб'ячу луску, і з прикрашеним кристалами сваровськи вирізом.
Наряд облягав її фігуру, надаючи актрисі витонченості та ще більше асоціюючи її з русалкою. Образ вона доповнила сумочкою Devotion від цього ж модного будинку, розшитою бісером, кількома браслетами та великими сережками з камінням.
У цьому році актриса демонструє завидну постійність у виборі нарядів для заходів і вшосте вийшла у світ у сукні з колекцій Dolce&Gabbana. Востаннє вона з'явилася у вбранні від лінійки Alta Moda згаданого будинку під час Каннського кінофестивалю.
Коли Шерон публікувала фотографію в сукні на своїй сторінці в соцмережі, її відразу ж засипали компліментами.
"Чудове плаття, ти маєш приголомшливий вигляд", — написала актриса Енді Макдауелл.
"Абсолютно ідеальна золота ікона", "Гарна сукня, красива Шерон", "Шерон Стоун, ти перлина", "Одяглася відповідно до нагороди", — відзначили інші користувачі.
У Цюріх Стоун приїхала на наступний день після того, як разом із принцом Альбером і його сестрою, принцесою Кароліною, відвідала галаконцерт у Монте-Карло на захист Світового океану. Раніше ж вона відпочила на одному з французьких пляжів, показавши фігуру в купальнику.
Нагадаємо, нещодавно Шерон Стоун пережила сімейну трагедію: її 11-місячний племінник помер від поліорганної недостатності, провівши перед смертю кілька діб у реанімації.