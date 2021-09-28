Шэрон Стоун в золотом платье от Dolce & Gabbana появилась на кинофестивале в Цюрихе (фото)
Актриса выбрала наряд под цвет награды, которой удостоилась за вклад в киноиндустрию.
63-летняя американская актриса Шэрон Стоун произвела фурор на красной дорожке 17-го Международного кинофестиваля в Цюрихе, где была удостоена награды ZFF (Zurich Film Festival) Golden Icon ("Золотая икона").
Эта награда является высшей на ZFF и ежегодно присуждается заранее отобранному человеку в знак признательности за его вклад в киноиндустрию.
Голливудская актриса появилась перед публикой в золотом платье-бюстье без бретелек от Dolce & Gabbana, расшитом крупными золотыми пайетками, напоминавшими рыбью чешую, и с украшенным кристаллами Сваровски вырезом.
Наряд облегал ее фигуру, придавая актрисе утонченности и еще больше ассоциируя ее с русалкой. Образ она дополнила сумочкой Devotion от этого же модного дома, расшитой бисером, несколькими браслетами и крупными серьгами с камнями.
В этом году актриса демонстрирует завидное постоянство в выборе нарядов для мероприятий, и в шестой раз вышла в свет в платье из коллекций Dolce & Gabbana. Последний раз она появилась в наряде от линейки Alta Moda упомянутого дома во время Каннского кинофестиваля.
Когда Шэрон публиковала фотографию в платье на своей странице в соцсети, ее сразу же засыпали комплиментами.
"Великолепное платье, ты выглядишь потрясающе", – написала актриса Энди Макдауэлл.
"Абсолютно идеальная золотая икона", "Красивое платье, красивая Шэрон", "Шэрон Стоун, ты жемчужина", "Оделась соответственно награде", – отметили другие пользователи.
В Цюрих Стоун приехала на следующий день после того, как вместе с принцем Альбером и его сестрой, принцессой Каролиной, посетила гала-концерт в Монте-Карло в защиту Мирового океана. Ранее же она отдохнула на одном из французских пляжей, показав фигуру в купальнике.
Напомним, недавно Шэрон Стоун пережила семейную трагедию: ее 11-месячный племянник скончался от полиорганной недостаточности, проведя перед смертью несколько суток в реанимации.