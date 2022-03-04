Развод и девичья фамилия: Ким Кадашьян стала юридически свободной

Звезда реалити-шоу подала на развод с мужем-рэпером в феврале прошлого года.

Ким Кардашьян убрала фамилию Уэст из профиля Instagram через день после того, как официально объявила себя незамужней, сообщает Daily Mail.

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В среду судья Лос-Анджелеса Стив Кокран удовлетворил ее просьбу о восстановлении ее девичьей фамилии и отклонил ходатайство Уэста о запрете Кардашьян передавать активы из трастов, созданных во время брака.

[ + – ] Так теперь выглядит профиль Ким Кардашьян в соцсети Фото: Скриншот

Новый юридический статус Кардашьян означает, что Уэст также юридически не женат, и источник, близкий к рэперу, заявил, что он тоже хочет, чтобы бракоразводный процесс продолжился, несмотря на то, что ранее он во всеуслышание заявлял, что мечтает вновь воссоединиться со своей семьей.

Интересы пары в суде с обеих сторон защищали известные и дорогие адвокаты. Ким представляла Лаура Вассер, а Канье – Саманта Спектор, нанятая рэпером накануне суда после того, как он уволил предыдущего адвоката.

Вернувшись к своей девичьей фамилии в Instagram и Twitter, 41-летняя звезда реалити-шоу получила массу поддержки от поклонников.

Ким Кардашьян подала на развод с рэпером в феврале 2021 года. Поначалу казалось, что супруги мирно переживают процесс, однако это было до тех пор, пока Уэст не начал угрожать новому парню Ким Питу Дэвидсону, а также не отругал ее публично за то, что их дочь Норт без разрешения завела аккаунт в TikTok.

Во время развода Канье успел отметиться несколькими громкими романами. Его последней девушкой была актриса Джулия Фокс, которая выдержала рэпера всего пару месяцев, заявив, что у нее больше нет ресурса на то, чтобы строить эти отношения.