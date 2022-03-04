Розлучення та дівоче прізвище: Кім Кардаш'ян стала юридично вільною

Зірка реаліті-шоу подала на розлучення із чоловіком-репером у лютому минулого року.

Кім Кардаш'ян прибрала прізвище Вест із профілю Instagram через день після того, як офіційно оголосила себе незаміжньою, повідомляє Daily Mail.

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У середу суддя Лос-Анджелеса Стів Кокран задовольнив її прохання про відновлення її дівочого прізвища та відхилив клопотання Веста про заборону Кардаш'ян передавати активи з трастів, створених під час шлюбу.

[ + – ] Так тепер виглядає профіль Кім Кардаш'ян у соцмережі Фото: Скриншот

Новий юридичний статус Кардаш'ян означає, що Вест також юридично не одружений, і джерело, близьке до репера, заявило, що він теж хоче, щоб шлюборозлучний процес продовжився, незважаючи на те, що раніше він заявляв, що мріє знову возз'єднатися зі своєю сім'єю.

Інтереси пари в суді по обидва боки захищали відомі та дорогі адвокати. Кім представляла Лаура Вассер, а Каньє — Саманта Спектор, найнята репером напередодні суду після того, як він звільнив попереднього адвоката.

Повернувшись до свого дівочого прізвища в Instagram та Twitter, 41-річна зірка реаліті-шоу отримала масу підтримки від шанувальників.

Кім Кардаш'ян подала на розлучення з репером у лютому 2021 року. Спочатку здавалося, що подружжя мирно переживає процес, проте це було доти, поки Вест не почав погрожувати новому хлопцеві Кім Піту Девідсону, а також не лаяв її публічно за те, що їхня дочка Норт без дозволу завела акаунт у TikTok.

Під час розлучення Каньє встиг відзначитись кількома гучними романами. Його останньою дівчиною була акторка Джулія Фокс, яка витримала репера всього кілька місяців, заявивши, що вона більше не має ресурсу на те, щоб будувати ці стосунки.