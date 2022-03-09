На Майдане симфонический оркестр сыграл концерт с призывом закрыть небо над Украиной

9 марта в честь для рождения украинского писателя Тараса Шевченко на Майдане Незалежности в Киеве прошел симфонический концерт Свободное небо/Free Sky. По информации Офиса президента Украины, главный месседж концерта — призыв к западным партнерам остановить войну и закрыть небо над Украиной

9 марта музыканты симфонического оркестра Киев-Классик, которые остались в это непростое время в столице, под руководством дирижера Германа Макаренко сыграли антивоенный концерт на Майдане в Киеве. Они исполнил гимн Украины и гимн Европы (фрагмент Оды к радости Людвига ван Бетховена), а также ряд известных украинских музыкальных произведений. В частности: фрагмент балета "Лилея" украинского композитора Константина Данькевича по одноименной балладе Тараса Шевченко, "Казачок" из первой оперы на либретто на украинском языке "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского, украинскую народную песню "Ніч яка місячна", а также фрагмент увертюры к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы хотим, чтобы музыка мира, музыка жизни в нашем исполнении дошла до сердца каждого жителя свободного мира и лидеров этих стран и помогла им найти решение, которое бы сделало безопасным украинское небо, под которым мы будем выступать", — подчеркнул Герман Макаренко.

По информации Офиса президента Украины, концерт состоялся с призывом закрыть небо над Украиной.

"В день рождения всемирно известного гения украинского народа Тараса Шевченко на Майдане Незалежности в Киеве состоится акция Свободное небо/Free Sky в поддержку призыва украинского народа и Президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада и других государств мира закрыть небо над нашей страной и остановить войну", — пишут в ОП.

Как писал ранее Фокус, знаменитости со всего мира поддерживают Украину. Так французский дизайнер Изабель Маран появилась на модном показе в цветах украинского флага, супермодели Белла Хадид и Кайя Гербер пожертвовали деньги в помощь пострадавшим от российской агрессии, а креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия посвятил показ во время Недели моды в Париже украинцам и их борьбе и удалил из Instagram все фото, кроме снимка государственного флага Украины.