На Майдані симфонічний оркестр зіграв концерт із закликом закрити небо над Україною

9 березня на честь для народження українського письменника Тараса Шевченка на Майдані Незалежності в Києві відбувся симфонічний концерт Вільне небо / Free Sky. За інформацією Офісу президента України, головний меседж концерту — заклик до західних партнерів зупинити війну та закрити небо над Україною.

9 березня музиканти симфонічного оркестру Київ-Класік, які залишилися у цей непростий час у столиці, під керівництвом диригента Германа Макаренка зіграли антивоєнний концерт на Майдані у Києві. Вони виконали гімн України та гімн Європи (фрагмент Оди на радість Людвіга ван Бетховена), а також низку відомих українських музичних творів. Зокрема: фрагмент балету "Лілея" українського композитора Костянтина Данькевича з однойменної балади Тараса Шевченка, "Козачок" із першої опери лібрето українською мовою "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського, українську народну пісню "Ніч яка місячна", а також фрагмент увертюри до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка.

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"Ми хочемо, щоб музика миру, музика життя в нашому виконанні дійшла до серця кожного жителя вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке зробило б безпечним українське небо, під яким ми виступатимемо", — підкреслив Герман Макаренко.

За інформацією Офісу президента України, концерт відбувся із закликом закрити небо над Україною.

"У день народження всесвітньо відомого генія українського народу Тараса Шевченка на Майдані Незалежності в Києві відбудеться акція Вільне небо / Free Sky на підтримку заклику українського народу та Президента України Володимира Зеленського до країн Заходу й інших держав світу закрити небо над нашою країною та зупинити війну", — пишуть в ОП.

Як писав раніше Фокус, знаменитості з усього світу підтримують Україну. Так французька дизайнерка Ізабель Маран з'явилася на модному показі в кольорах українського прапора, супермоделі Белла Хадід і Кайя Гербер пожертвували гроші на допомогу постраждалим від російської агресії, а креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія присвятив показ під час Тижня моди в Парижі українцям і їхній боротьбі та видалив з Instagram усі фото, крім знімку державного прапора України.