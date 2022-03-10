Hugo Boss ушла с российского рынка

Ужесточение санкций против РФ и уход с российского рынка мировых брендов продолжаются.

Немецкая компания модной одежды Hugo Boss остановила все продажи в России в ответ на начало полномасштабной войны РФ против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Из-за продолжительного конфликта компания HUGO BOSS решила временно остановить собственную розничную торговлю в России", — отметили представители модного бренда.

Напомним, что с российского рынка ушли уже десятки брендов с мировым именем. Среди них известные марки алкоголя, модной одежды, продуктов питания. В последние часы работы любимых ресторанов и магазинов россияне выстроились в очереди и пытаются выхватить нижнее белье, парфюмерию и кофе. Некоторые даже начали выставлять бургеры McDonald's на российских онлайн-площадках продаж за тысячи рублей.

Тем временем российский певец Олег Газманов, позиционирующий себя как патриот своей родины, подал документы на получение израильского гражданства.