Hugo Boss пішла з російського ринку

Посилення санкцій проти РФ та відхід з російського ринку світових брендів продовжуються.

Німецька компанія модного одягу Hugo Boss повністю пішла з російського ринку у відповідь на початок повномасштабної війни Росії проти України, що почалася 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє РИА Новости.

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"Через тривалий конфлікт компанія HUGO BOSS вирішила тимчасово зупинити власну роздрібну торгівлю в Росії", — зазначили представники модного бренду.

Нагадаємо, що з російського ринку пішли вже десятки брендів зі світовим іменем. Серед них відомі марки алкоголю, модного одягу, продуктів харчування тощо. В останні години роботи улюблених ресторанів та магазинів росіяни вишикувалися в черги та намагаються вихопити спідню білизну, парфуми та каву. Деякі навіть почали виставляти бургери McDonald's на російських онлайн-майданчиках продажів за нечувані суми.

Тим часом російський співак Олег Газманов, який позиціює себе як патріот своєї батьківщини, подав документи на отримання ізраїльського громадянства.