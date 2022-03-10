Hugo Boss пішла з російського ринку
Посилення санкцій проти РФ та відхід з російського ринку світових брендів продовжуються.
Німецька компанія модного одягу Hugo Boss повністю пішла з російського ринку у відповідь на початок повномасштабної війни Росії проти України, що почалася 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє РИА Новости.
"Через тривалий конфлікт компанія HUGO BOSS вирішила тимчасово зупинити власну роздрібну торгівлю в Росії", — зазначили представники модного бренду.
Нагадаємо, що з російського ринку пішли вже десятки брендів зі світовим іменем. Серед них відомі марки алкоголю, модного одягу, продуктів харчування тощо. В останні години роботи улюблених ресторанів та магазинів росіяни вишикувалися в черги та намагаються вихопити спідню білизну, парфуми та каву. Деякі навіть почали виставляти бургери McDonald's на російських онлайн-майданчиках продажів за нечувані суми.
Тим часом російський співак Олег Газманов, який позиціює себе як патріот своєї батьківщини, подав документи на отримання ізраїльського громадянства.