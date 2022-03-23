В HBO Max пообещали второй сезон сиквела "Секса в большом городе"

Создатели сериала пообещали еще больше интересных историй из жизни любимых героев.

Второму сезону сиквела "Секс в большом городе" под названием "И просто так…" быть, несмотря на всю обрушившуюся на него критику и скандалы. Об этом заявил сервис HBO Max, сообщает Deadline.

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Исполнительный продюсер обоих сериалов Майкл Патрик Кинг и директор по контенту HBO/HBO Max Кейси Блойс хвастались успехом шоу в интервью изданию.

По их словам, сериал хорошо зарекомендовал себя для стримера, став его самой просматриваемой премьерой и вошел в десятку лучших среди всех дебютов в фильмах и сериалах.

В "И просто так…" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис повторили своих персонажей из оригинального сериала, который транслировался с 1998 по 2004 год на канале HBO. Только теперь они показали, как складываются их дружба и жизнь не в 30, а в 50 лет.

"Я рад и взволнован, чтобы рассказать больше историй об этих ярких, смелых персонажах, которых играют эти сильные, удивительные актеры. Дело в том, что мы все в восторге. И вот так… наша сексуальная жизнь вернулась", – заявил Кинг.

"Мы были в восторге от культурного диалога, созданного этими персонажами и их историями, происходящими в мире, который мы уже знаем и любим. Мы гордимся работой, которую проделали Майкл Патрик Кинг и наши замечательные сценаристы, продюсеры, актеры и съемочная группа, чтобы вывести эти истории на экран. Мы не можем дождаться, когда фанаты увидят, что их ждет во втором сезоне!", – добавила руководитель отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.

Напомним, исполнителя роли Мистера Бига Криса Нота обвинили в сексуальном насилии и абьюзе сразу несколько женщин. Несмотря на то, что его герой умер еще в первой серии, сцену с его участием вырезали из финального эпизода из-за скандала.

Кроме того, скончался один из самых харизматичных актеров проекта Уилли Гарсон. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Гарсон долго скрывал свой диагноз, и одна из немногих, кто знал о нем, – Сара Джессика Паркер.