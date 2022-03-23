В HBO Max пообіцяли другий сезон сиквела "Сексу у великому місті"

Творці серіалу пообіцяли ще більше цікавих історій із життя улюблених героїв.

Другому сезону сиквела "Секс у великому місті" під назвою "І просто так…" бути, незважаючи на всю критику, що обрушилася на нього, і скандали. Про це заявив сервіс HBO Max, повідомляє Deadline.

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Виконавчий продюсер обох серіалів Майкл Патрік Кінг і директор із контенту HBO/HBO Max Кейсі Блойс вихвалялися успіхом шоу в інтерв'ю виданню.

За їхніми словами, серіал добре зарекомендував себе для стрімера, ставши його прем'єрою, яку найбільше переглядали, й увійшов до десятки найкращих серед усіх дебютів у фільмах і серіалах.

В "І просто так..." Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс повторили своїх персонажів з оригінального серіалу, який транслювався з 1998 по 2004 рік на каналі HBO. Тільки тепер вони показали, як складаються їхня дружба і життя не в 30, а в 50 років.

"Я радий і схвильований, щоб розповісти більше історій про цих яскравих, сміливих персонажів, яких грають ці сильні, дивовижні актори. Справа в тому, що ми всі у захваті. І ось так… наше сексуальне життя повернулося", – заявив Кінг.

"Ми були в захваті від культурного діалогу, створеного цими персонажами та їхніми історіями, що відбуваються у світі, який ми вже знаємо та любимо. Ми пишаємося роботою, яку проробили Майкл Патрік Кінг і наші чудові сценаристи, продюсери, актори та знімальна група, щоб вивести ці історії на екран. Ми не можемо дочекатися, коли фанати побачать, що на них чекає у другому сезоні!" – додала керівниця відділу оригінального контенту HBO Max Сара Обрі.

Нагадаємо, виконавця ролі Містера Біга Кріса Нота звинуватили у сексуальному насильстві й аб'юзі одразу кілька жінок. Незважаючи на те, що його герой помер ще в першій серії, сцену за його участю вирізали із фінального епізоду через скандал.

Крім того, помер один із найхаризматичніших акторів проєкту Віллі Гарсон. Причиною смерті став рак підшлункової залози. Гарсон довго приховував свій діагноз, і одна з небагатьох, хто знав про нього – Сара Джессіка Паркер.