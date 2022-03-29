Бывший зять Путина отметил 40-летие с дочкой генерала ФСБ в Дубаи

Кирилл Шамалов устроил вечеринку в Бурдж-аль-Араб в ОАЭ в компании Анастасии Задориной

Кирилл Шамалов, бывший муж Катерины Тихоновой, дочери Путина и самый молодой миллиардер России, как его называют в СМИ, с помпой отметил свое 40-летие в Дубай. Об этом пишет Daily Mail.

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Шамалов, по данным агентства Bloomberg, в 2013 году женился на Тихоновой. По слухам, церемония состоялась на горнолыжном курорте "Игора" возле Санкт-Петербурга. Примечательно, но "Игорой" владеет предполагаемая пассия Путина Светлана Кривоногих, мать Луизы Розовой, которую считают дочерью президента РФ.

Фото: Скриншот

По слухам, Тихонова разошлась с Шамаловым в 2018 году. После он женился на Жанне Волковой, бывшей жене замглавы департамента здравоохранения по строительным вопросам мэрии Москвы Сергея Волкова. Расстались, но не развелись они летом 2021 года, после того, как у Шамалова начался роман с Нелли Давыдовой, основательницей лаборатории успеха Succes Lab.

Теперь, судя по всему, его новая пассия – это 33-летняя Анастасия Задорина, дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина. Также она основала два бренда anastasiAZadorina и ZASPORT, создавала форму для олимпийской сборной РФ и наряды для Фили и Степашки из программы "Спокойной ночи, малыши". Но самое ее известное произведение, это серия футболок с надписями "Тополь санкций не боится" и "Санкции? Не смешите мои искандеры", выпущенных в 2014 году.

[ + – ] Дочь генерала ФСБ - Анастасия Задорина Фото: РИА-Новости

Именно она организовала вечеринку в ОАЭ для Кирилла Шамалова.

Вечеринка была "только для избранных и проходила в условиях повышенной секретности, учитывая текущие события в Украине. Наряду с Шамаловым гостей принимала его новая пассия — дочь генерала ФСБ Анастасия Задорина", — сообщают источники.

[ + – ] Фото с вечеринки Кирилла Шамалова

Шамалов находится под санкциями США с 2018 года, но в ОАЭ он улетел около недели назад, чтобы "переждать неспокойные времена на пляже и в караоке".

Считается, что именно Дубай заменил Лондон в качестве излюбленного убежища для сверхбогатых россиян после введения санкций.

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