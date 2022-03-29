Колишній зять Путіна відзначив 40-річчя з донькою генерала ФСБ у Дубаї

Кирило Шамалов влаштував вечірку в Бурдж-аль-Арабі в ОАЕ в компанії Анастасії Задоріної

Кирило Шамалов, колишній чоловік Катерини Тихонової, дочки Путіна, та наймолодший мільярдер Росії, як його називають у ЗМІ, з помпою відзначив своє 40-річчя в Дубаї. Про це пише Daily Mail.

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Шамалов, за даними агентства Bloomberg, у 2013 році одружився з Тихоновою. За чутками, церемонія відбулася на гірськолижному курорті "Ігора" біля Санкт-Петербурга. Цікаво, але "Ігорою" володіє ймовірна пасія Путіна Світлана Кривоногих, мати Луїзи Розової, яку вважають дочкою президента РФ.

Фото: Скриншот

За чутками, Тихонова розійшлася з Шамаловим у 2018 році. Після цього він одружився з Жанною Волковою, колишньою дружиною заступника голови департаменту охорони здоров'я з будівельних питань мерії Москви Сергія Волкова. Розійшлися, але не розлучилися вони влітку 2021 року, після того, як у Шамалова почався роман із Неллі Давидовою, засновницею лабораторії успіху Succes Lab.

Тепер, зважаючи на все, його нова пасія – це 33-річна Анастасія Задоріна, дочка генерал-полковника ФСБ Михайла Шекіна. Також вона заснувала два бренди anastasiAZadorina та ZASPORT, створювала форму для олімпійської збірної РФ і вбрання для Філі та Степашки з програми "На добраніч, малюки". Але найвідоміше її творіння — це серія футболок із написами "Тополь санкцій не боїться" та "Санкції? Не смішіть мої іскандери", випущених у 2014 році.

[ + – ] Дочка генерала ФСБ — Анастасія Задоріна Фото: РИА-Новости

Саме вона організувала вечірку в ОАЕ для Кирила Шамалова.

Вечірка була "тільки для обраних і відбувалася в умовах підвищеної таємності з огляду на поточні події в Україні. Поряд із Шамаловим гостей приймала його нова пасія — дочка генерала ФСБ Анастасія Задоріна", — повідомляють джерела.

[ + – ] Фото з вечірки Кирила Шамалова

Шамалов перебуває під санкціями США з 2018 року, але в ОАЕ він полетів близько тижня тому, щоб "перечекати неспокійні часи на пляжі та в караоке".

Вважається, що саме Дубай замінив Лондон у ролі улюбленого прихистку для надбагатих росіян після введення санкцій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де в Санкт-Петербурзі живе Луїза Розова, передбачувана дочка Путіна. А Фокус з'ясовував усе, що можливо, про дітей російського президента.

Днями стало відомо, що зі своїм чоловіком із Нідерландів розлучається старша дочка Путіна – Марія Воронцова.