Рэпер Face рассказал Юрию Дудю, что думает о войне в Украине

По словам Дудя, с 2017 все кардинально изменилось.

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24-летний российский рэпер Face (Иван Дремин) дал второе интервью российскому блогеру Юрию Дудю в Греции. Видео размещено на YouTube.

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После первого разговора в 2017 году прошло 5 лет и "многое изменилось", по словам обоих знаменитостей.

Face осудил войну в Украине и решение путинского режима начать полномасштабное вторжение. По его словам, ему досадно, что он 8 лет (с 2014-го) не был против войны на Донбассе, как и большинство российских звезд. Однако сейчас он готов делать все возможное, чтобы помочь украинцам. В Варшаве Face с другими музыкантами организовали благотворительный концерт, деньги с которого пошли на помощь украинцам.

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"У меня реально ушло несколько дней, чтобы понять, что я сейчас страдаю именно из-за наших людей, государства и президента, а не из-за того, что Европа налагает на меня санкции. Не говоря уже о том, что это просто мелочь по сравнению с тем, что сейчас происходит с украинцами", — рассказал артист Юрию Дудю.

"Я не могу отменить тот факт, что я русский. Я этим не горжусь, но отменить не могу. Но сейчас мне стыдно за действия всех граждан России, и в том числе за себя, за происходящее сейчас, за то, что каждый из нас мог сделать больше", — отметил музыкант, уехавший из России еще в начале января 2022 года. Сейчас он с девушкой, 22-летним блогером Марьяной Рожковой, скитается по Европе и живет в гостиницах.

[ + – ] Face выступил в Варшаве на благотворительном концерте и попросил прощения у украинцев

Отметим, что за сутки видео набрало 6 миллионов просмотров. Face стал одним из немногих российских знаменитостей, кто публично называет войну в Украине войной и осуждает ее.

"Это война. Я просто не понимаю, как можно такие вещи видеть и просто о них молчать или говорить какую-нибудь ложь", — прокомментировал Иван молчание своих коллег по цеху, в частности рэпера Басты.

[ + – ] Рэпер осудил войну в Украине

А скандального Моргенштерна, осветившего тему трагедии в Украине в новом клипе "12", Face отнес к так называемым "котам Леопольдам", которые не хотят войны, однако не называют воюющие стороны.

"Россия – это уже какая-то ядерная зима. Еще труднее стало", – признался музыкант о своем видении ситуации.

А на популярный вопрос Юрий Дудя своим гостям "что ты скажешь Путину при встрече" Иван ответил, что даже не знает — бить не решится из-за возраста, говорить слов не найдется, да и воздуха жаль.

Напомним, российский рэпер Оксимирон осудил войну в Украине и собрал более 80 тысяч долларов для беженцев из Украины на благотворительных концертах.