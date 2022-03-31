Репер Face розповів Юрію Дудю, що думає про війну в Україні

За словами Дудя, з 2017 року все кардинально змінилося.

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24-річний російський репер Face (Іван Дрьомін) дав друге інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю в Греції. Відео розміщено на YouTube.

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Після першої розмови в 2017 році пройшло 5 років і "багато що змінилося", за словами обох знаменитостей.

Face засудив війну в Україні та рішення путінського режиму розпочати повномасштабне вторгнення. За його словами, йому прикро, що він 8 років (з 2014-го) не був проти війни на Донбасі, як і більшість російських зірок. Проте зараз він готовий робити все можливе, аби допомогти українцям. У Варшаві Face з іншими музикантами організували благодійний концерт, гроші з якого пішли на допомогу українцям.

[ + – ] На худі Івана напис "I hate moscow" (я ненавиджу Москву)

"У мене реально пішло кілька днів, щоб зрозуміти, що я зараз страждаю саме через наших людей, державу і президента, а не через те, що Європа накладає на мене санкції. Не кажучи вже про те, що це просто дрібниця, порівняно з тим, що зараз відбувається з українцями", — розповів артист Юрію Дудю.

"Я не можу скасувати той факт, що я росіянин. Я цим не пишаюся, але скасувати не можу. Але зараз мені соромно за дії всіх громадян Росії, і в тому числі за себе, за те, що відбувається зараз, за те, що кожен з нас міг зробити більше", — зазначив музикант, який виїхав з Росії ще на початку січня 2022 року. А наразі з дівчиною, 22-річно. блогеркою Мар'яною Рожковою, скитається Європою та живе в готелях.

[ + – ] Face виступив у Варшаві на благодійному концерті та попросив вибачення в українців

Зазначимо, що за добу відео набрало 6 мільйонів переглядів. Face став одним з небагатьох російських знаменитостей, хто публічно називає війну в Україні війною та засуджує її.

"Це війна. Я просто не розумію, як можна такі речі бачити і просто про них мовчати чи говорити якусь брехню", — прокоментував Іван мовчання своїх колег по цеху, зокрема репера Басти.

[ + – ] Репер засудив війну в Україні

А скандального Моргенштерна, який висвітлив тему трагедії в Україні в новому кліпі "12", Face відніс до так званих "котів Леопольдів", які не хочуть війни, проте не називають сторони, що воюють.

"Росія – це вже якась ядерна зима. Ще важче стало", — зізнався музикант про своє бачення ситуації.

А на запопулярне питання Юрій Дудя своїм гостям "що ти скажеш Путіну при зустрічі" Іван відповів, що навіть не знає — бити не наважиться через вік, говорити слів не знайдеться та і повітря шкода.

Нагадаємо, російський репер Оксімірон засудив війну в Україні та зібрав понад 80 тисяч доларів на благодійних концертах для біженців з України.