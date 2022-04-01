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Снова паника. В России огромные очереди в последний день работы Jysk

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Фото: JYSK | JYSK навсегда ушла с российского рынка

Очередной мировой бренд покидает рынок РФ.

После новости о полном уходе с российского рынка датского бренда Jysk, в магазинах мебели для дома выстроились огромные очереди россиян. Об этом пишет Обozrevatel.

После объявления о полном прекращении работы в РФ, Jysk объявили о финальной распродаже товаров 31 марта 2022 года.

Россияне штурмовали магазины Jysk в последний день работы

Люди ринулись покупать мебель для дома, включая полотенца и постельное белье. Несмотря на то, что на многих товарах не было ценников.

Сначала датский мебельный ритейлер объявил о частичном закрытии магазинов на территории России, однако в конце марта заявил, что никогда не вернется на рынок государства-агрессора после полной распродажи остатка товаров и выплаты последней зарплаты работникам.

Ранее россияне после объявления о закрытии магазинов мебели и аксессуаров IKEA штурмовали их. Стоя в огромных очередях, люди умудрялись еще и сражаться за определенные товары, в частности, плюшевых акул.

Также Фокус писал о последнем дне работы на российском рынке магазинов Victoria's Secret, в которые также выстроились очереди желающих выхватить напоследок россиян.