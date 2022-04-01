Знову паніка покупців. У Росії вишикувалися величезні черги в останній день роботи Jysk

Черговий бренд покидає ринок РФ.

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Після новини про повний відхід з російського ринку данського бренду Jysk, у магазини меблів для оселі вишикувалися величезні черги росіян. Про це пише Оbozrevatel.

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Після оголошення про повне припинення роботи в РФ, Jysk оголосили про фінальний розпродає товарів 31 березня 2022.

[ + – ] Росіяни штурмували магазини Jysk в останній день роботи

Люди ринулися купувати меблі для дому, включаючи полотенця та постільну білизну. Попри те, що на багатьох товарах немає цінників.

Спочатку данський меблевий ритейлер оголосив про часткове закриття магазинів на території Росії, проте наприкінці березня заявив, що ніколи не повернеться на ринок держави-агресора після повного розпродажу залишку товарів та виплати останньої зарплатні працівникам.

Раніше росіяни після оголошення про закриття магазинів меблів та аксесуарів IKEA штурмували їх. Стоячи у величезних чергах, люди вмудрялися ще й битися за певні товари, зокрема плюшевих акул.

Також Фокус писав про останній день роботи на російському ринку магазинів Victoria's Secret, до яких також вишикувалися черги охочих вихопити наостанок росіян.