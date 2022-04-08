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Стиль жизни

Ирина Шейк показала стройную фигуру на отдыхе в ОАЭ

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Ирина Шейк
Фото: Instagram/irinashayk | Ирина Шейк

Ирина позирует в стильном купальнике без лишних деталей.

36-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая давно живет и работает в США, отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, откуда теперь публикует яркие фотографии на своей странице в Instagram.

Одна из самых востребованных манекенщиц и мать ребенка американского актера и режиссера Брэдли Купера поделилась снимками, на которых демонстрирует свою фигуру в элегантном сдельном черном купальнике из ткани оригинальной текстуры, стоя в воде, а также позируя в комнате с ванной из мрамора.

Тут же она опубликовала фото пейзажей местности, где отдыхает.

С кем сейчас находится четырехлетняя Леа, дочь модели, неизвестно. Не исключено, что на время отдыха Ирина оставила девочку с ее отцом, с которым поддерживает хорошие отношения, а недавно даже появилась информация о возможном воссоединении Шейк и Купера, поскольку их неоднократно видели в Нью-Йорке прогуливающихся вдвоем. Правда, на церемонии "Оскар-2022" актер появился без модели, хотя многие считали, что совместный выход был бы свидетельством очередного реюниона.

Напомним, из-за военных действий в Украине российские модели Ирина Шейк и Наталья Водянова пропустили показы на Неделе моды в Париже. Шейк вообще никак не прокомментировала происходящее, в то время как Водянова отреагировала на так называемую "спецоперацию".

Спустя некоторое время Ирина появилась на лондонской Неделе моды в показе новой осенне-зимней коллекции Burberry. По слухам, она присутствовала по личной просьбе Риккардо Тиши, своего близкого друга.