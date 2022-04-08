Ірина Шейк показала струнку фігуру на відпочинку в ОАЕ

Ірина позує у стильному купальнику без зайвих деталей.

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36-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка давно живе та працює в США, вирушила на відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів, звідки тепер публікує яскраві фотографії на своїй сторінці в Instagram.

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Одна з найпопулярніших манекенниць і мати дитини американського актора і режисера Бредлі Купера поділилася світлинами, на яких демонструє свою фігуру в елегантному чорному купальнику з тканини оригінальної текстури, стоячи у воді, а також позуючи в кімнаті з ванною з мармуру.

Також вона опублікувала фото пейзажів місцевості, де відпочиває.

З ким зараз перебуває чотирирічна Леа, дочка моделі, невідомо. Цілком ймовірно, що на час відпочинку Ірина залишила дівчинку з її батьком, з яким підтримує добрі стосунки, а нещодавно навіть з'явилася інформація про можливе возз'єднання Шейк і Купера, оскільки їх неодноразово бачили в Нью-Йорку вдвох на прогулянці. Щоправда, на церемонії "Оскар-2022" актор з'явився без моделі, хоча багато хто вважав, що спільний вихід був би доказом чергового реюніону.

Нагадаємо, через воєнні дії в Україні російські моделі Ірина Шейк та Наталія Водянова пропустили покази на Тижні моди в Парижі. Шейк взагалі ніяк не прокоментувала те, що відбувається, тоді як Водянова відреагувала на так звану "спецоперацію".

Через деякий час Ірина з'явилася на лондонському Тижні моди в показі нової осінньо-зимової колекції Burberry. За чутками, вона була присутня на особисте прохання Ріккардо Тіші, свого близького друга.