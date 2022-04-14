"Москва, спаленная пожаром": Коля Серга посвятил стих затопленному российскому крейсеру

Артист написал свой стих по мотивам произведения российского поэта Михаила Лермонтова "Бородино".

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Украинский певец Николай Серга отреагировал на новости об уничтожении флагмана Черноморского флота РФ и посвятил ему стих, которым на своей странице в Facebook поделился советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Коля Серга – поэт, музыкант, телеведущий, сейчас служит в ЗСУ в Одессе. Написал и прислал мне стих насеянный "случайно возникшим пожаром" на крейсере "москва"", – начал свой пост чиновник, а далее опубликовал полный текст:

"москва" спаленная пожаром

Скажи-ка дядя, ведь недаром

"москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые

да говорят еще какие,

теперь во власти нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,

матросы в суматохе ссутся,

пугаясь взрывов в тишине.

Толпой бегут в ворота рая,

А Бог им четко отвечает

Что на*уй это не ко мне!

А за москвой "победоносец",

уткнет в песок под морем носик,

драматургично как в кино,

"Калининград" и остальные,

друг с другом тесно, как родные,

украсят филигранно дно.

затопим злобные корыта,

и море будет вновь открыто,

уйдет из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,

и станут берега Одессы

столицей дайвинга, друзья!

Ранее мы писали о том, что Коля Серга обратился к Регине Тодоренко, а также ко всем представителям российского шоу-бизнеса с украинскими корнями и заявил: их молчание и попытка не реагировать на происходящее в нашей стране говорит об их гражданской позиции гораздо больше, чем любые слова.

Напомним, ракетный крейсер "Москва" в результате ракетного удара из украинского комплекса "Нептун" утонул. В Минобороны РФ заявили, что на корабле произошел произошел пожар в результате детонации боезапаса.