"Москва, спаленная пожаром": Коля Серга посвятил стих затопленному российскому крейсеру
Артист написал свой стих по мотивам произведения российского поэта Михаила Лермонтова "Бородино".
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Украинский певец Николай Серга отреагировал на новости об уничтожении флагмана Черноморского флота РФ и посвятил ему стих, которым на своей странице в Facebook поделился советник главы МВД Антон Геращенко.
"Коля Серга – поэт, музыкант, телеведущий, сейчас служит в ЗСУ в Одессе. Написал и прислал мне стих насеянный "случайно возникшим пожаром" на крейсере "москва"", – начал свой пост чиновник, а далее опубликовал полный текст:
"москва" спаленная пожаром
Скажи-ка дядя, ведь недаром
"москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые
да говорят еще какие,
теперь во власти нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
матросы в суматохе ссутся,
пугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им четко отвечает
Что на*уй это не ко мне!
А за москвой "победоносец",
уткнет в песок под морем носик,
драматургично как в кино,
"Калининград" и остальные,
друг с другом тесно, как родные,
украсят филигранно дно.
затопим злобные корыта,
и море будет вновь открыто,
уйдет из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
и станут берега Одессы
столицей дайвинга, друзья!
Ранее мы писали о том, что Коля Серга обратился к Регине Тодоренко, а также ко всем представителям российского шоу-бизнеса с украинскими корнями и заявил: их молчание и попытка не реагировать на происходящее в нашей стране говорит об их гражданской позиции гораздо больше, чем любые слова.
Напомним, ракетный крейсер "Москва" в результате ракетного удара из украинского комплекса "Нептун" утонул. В Минобороны РФ заявили, что на корабле произошел произошел пожар в результате детонации боезапаса.