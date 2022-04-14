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"Москва, спалена пожежею": Коля Сєрга присвятив вірш затопленому російському крейсеру

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Коля Серга
Фото: Скріншот | Коля Сєрга

Артист написав свій вірш за мотивами твору російського поета Михайла Лермонтова "Бородіно".

Український співак Микола Серга відреагував на новини про знищення флагмана Чорноморського флоту РФ та присвятив йому вірш, яким на своїй сторінці у Facebook поділився радник голови МВС Антон Геращенко.

"Коля Сєрга — поет, музикант, телеведучий, зараз служить в ЗСУ в Одесі. Написав і надіслав мені вірш навіяний "випадково пожежою" на крейсері "москва"", — почав свій допис чиновник, а далі опублікував повний текст:

"москва" спаленная пожаром

Скажи-ка дядя, ведь недаром

"москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые

да говорят еще какие,

теперь во власти нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,

матросы в суматохе ссутся,

пугаясь взрывов в тишине.

Толпой бегут в ворота рая,

А Бог им четко отвечает

Что на*уй это не ко мне!

А за москвой "победоносец",

уткнет в песок под морем носик,

драматургично как в кино,

"Калининград" и остальные,

друг с другом тесно, как родные,

украсят филигранно дно.

затопим злобные корыта,

и море будет вновь открыто,

уйдет из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,

и станут берега Одессы

столицей дайвинга, друзья!

Раніше ми писали про те, що Коля Сєрга звернувся до Регіни Тодоренко, а також до всіх представників російського шоу-бізнесу з українським корінням і заявив: їхнє мовчання та спроба не реагувати на те, що відбувається в нашій країні, говорить про їхню громадянську позицію набагато більше, ніж будь-які слова.

Нагадаємо, ракетний крейсер "Москва" внаслідок ракетного удару з українського комплексу "Нептун" потонув. У Міноборони РФ заявили, що на кораблі сталася пожежа внаслідок детонації боєзапасу.