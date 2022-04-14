"Москва, спалена пожежею": Коля Сєрга присвятив вірш затопленому російському крейсеру

Артист написав свій вірш за мотивами твору російського поета Михайла Лермонтова "Бородіно".

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Український співак Микола Серга відреагував на новини про знищення флагмана Чорноморського флоту РФ та присвятив йому вірш, яким на своїй сторінці у Facebook поділився радник голови МВС Антон Геращенко.

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"Коля Сєрга — поет, музикант, телеведучий, зараз служить в ЗСУ в Одесі. Написав і надіслав мені вірш навіяний "випадково пожежою" на крейсері "москва"", — почав свій допис чиновник, а далі опублікував повний текст:

"москва" спаленная пожаром

Скажи-ка дядя, ведь недаром

"москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые

да говорят еще какие,

теперь во власти нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,

матросы в суматохе ссутся,

пугаясь взрывов в тишине.

Толпой бегут в ворота рая,

А Бог им четко отвечает

Что на*уй это не ко мне!

А за москвой "победоносец",

уткнет в песок под морем носик,

драматургично как в кино,

"Калининград" и остальные,

друг с другом тесно, как родные,

украсят филигранно дно.

затопим злобные корыта,

и море будет вновь открыто,

уйдет из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,

и станут берега Одессы

столицей дайвинга, друзья!

Раніше ми писали про те, що Коля Сєрга звернувся до Регіни Тодоренко, а також до всіх представників російського шоу-бізнесу з українським корінням і заявив: їхнє мовчання та спроба не реагувати на те, що відбувається в нашій країні, говорить про їхню громадянську позицію набагато більше, ніж будь-які слова.

Нагадаємо, ракетний крейсер "Москва" внаслідок ракетного удару з українського комплексу "Нептун" потонув. У Міноборони РФ заявили, що на кораблі сталася пожежа внаслідок детонації боєзапасу.