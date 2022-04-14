"Москва, спалена пожежею": Коля Сєрга присвятив вірш затопленому російському крейсеру
Артист написав свій вірш за мотивами твору російського поета Михайла Лермонтова "Бородіно".
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Український співак Микола Серга відреагував на новини про знищення флагмана Чорноморського флоту РФ та присвятив йому вірш, яким на своїй сторінці у Facebook поділився радник голови МВС Антон Геращенко.
"Коля Сєрга — поет, музикант, телеведучий, зараз служить в ЗСУ в Одесі. Написав і надіслав мені вірш навіяний "випадково пожежою" на крейсері "москва"", — почав свій допис чиновник, а далі опублікував повний текст:
"москва" спаленная пожаром
Скажи-ка дядя, ведь недаром
"москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые
да говорят еще какие,
теперь во власти нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
матросы в суматохе ссутся,
пугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им четко отвечает
Что на*уй это не ко мне!
А за москвой "победоносец",
уткнет в песок под морем носик,
драматургично как в кино,
"Калининград" и остальные,
друг с другом тесно, как родные,
украсят филигранно дно.
затопим злобные корыта,
и море будет вновь открыто,
уйдет из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
и станут берега Одессы
столицей дайвинга, друзья!
Раніше ми писали про те, що Коля Сєрга звернувся до Регіни Тодоренко, а також до всіх представників російського шоу-бізнесу з українським корінням і заявив: їхнє мовчання та спроба не реагувати на те, що відбувається в нашій країні, говорить про їхню громадянську позицію набагато більше, ніж будь-які слова.
Нагадаємо, ракетний крейсер "Москва" внаслідок ракетного удару з українського комплексу "Нептун" потонув. У Міноборони РФ заявили, що на кораблі сталася пожежа внаслідок детонації боєзапасу.