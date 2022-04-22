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Литовская дизайнер раскрасила пасхальные яйца цветами украинского флага

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Литва, дизайнер, яйца, Пасха
Фото: Twitter | Литовская дизайнер опубликовала фото с пасхальными яйцами, окрашенными в желто-синие цвета

Мастерица также украсила пасхальные яйца словами из гимна Украинских Сечевых Стрельцов.

Литовская дизайнер Laimės Kūdikis в поддержку Украины опубликовала фотографии с пасхальными яйцами, окрашенными в желто-синие цвета и украшенными словами из знаменитой украинской патриотической песни "Ой у лузі червона калина", написанной композитором Степаном Чарнецким в 1914 году в память о Сечевых Стрельцах.

Композиция стала негласным гимном нынешней полномасштабной войны в Украине после того, как ее исполнил фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, защищающий родину от российских захватчиков. Отвага Хлывнюка вдохновила южноафриканского музыканта Дэвида Скотта, известного под псевдонимом The Kiffness, и он сделал современный ремикс гимна Украинских Сечевых Стрельцов.

Песню "Ой у лузі червона калина" на протяжении полномасштабной войны Украины с Россией исполняли многие украинские знаменитости в поддержку родины.

Также гимн стал популярным за пределами нашей страны. Недавно варшавский священник во время пасхального богослужения в одном из храмов достал блютуз-колонку и предложил прихожанам всем вместе спеть "Ой у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка.

Фокус писал, что Украину поддерживают знаменитости со всего мира. Одни носят одежду и аксессуары в цветах украинского флага, другие поддерживают нашу страну финансово. Так музыканты металл-группы из Metallica перевели полмиллиона долларов организации World Central Kitchen, организующей поставки еды для беженцев из Украины. А Маккензи Скотт, самая богатая женщина мира и бывшая супруга Джеффа Безоса, пожертвовала Украине 100 миллионов долларов.