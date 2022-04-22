Литовська дизайнерка розфарбувала великодні яйця кольорами українського прапора

Майстриня також прикрасила великодні яйця словами з гімну українських Січових Стрільців.

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Литовська дизайнерка Laimės Kūdikis на підтримку України опублікувала фотографії з великодніми яйцями, пофарбованими в жовто-сині кольори та прикрашеними словами зі знаменитої української патріотичної пісні "Ой у лузі червона калина", написаної композитором Степаном Чарнецьким у 1914 році на згадку про Січових Стрільців.

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Композиція стала негласним гімном нинішньої повномасштабної війни в Україні після того, як її виконав фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який захищає батьківщину від російських загарбників. Відвага Хливнюка надихнула південноафриканського музиканта Девіда Скотта, відомого під псевдонімом The Kiffness, і він зробив сучасний ремікс гімну українських Січових Стрільців.

Пісню "Ой у лузі червона калина" протягом повномасштабної війни України з Росією виконували багато українських знаменитостей на підтримку батьківщини.

Також гімн став популярним за межами нашої країни. Нещодавно варшавський священник під час великоднього богослужіння в одному з храмів дістав блютуз-колонку та запропонував парафіянам усім разом заспівати "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

Фокус писав, що Україну підтримують знаменитості з усього світу. Одні носять одяг та аксесуари в кольорах українського прапора, інші підтримують нашу країну фінансово. Так, музиканти метал-групи з Metallica перерахували півмільйона доларів організації World Central Kitchen, що організовує постачання їжі для біженців з України. А Маккензі Скотт, найбагатша жінка світу та колишня дружина Джеффа Безоса, пожертвувала Україні 100 мільйонів доларів.