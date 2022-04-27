Двойной источник дофамина. Стоит ли ужинать за просмотром сериалов

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С точки зрения биохимии, еда под сериал – это потребление двойной дозы удовольствия (дофамина):

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1 — пищевой дофамин вследствие каскада пища — -> инсулин — -> дофамин;

2 — сенсорный дофамин: интересное шоу — -> интерес — -> дофамин.

Такой паттерн поведения – поесть под сериал – плохой или классный? — нейтральный. Как и что угодно на свете, зависит от контекста.

Если это единственный доступный/известный человеку способ получить удовольствие, то со временем он начинает злоупотреблять таким способом — -> практикует ежедневно — -> смотрит TV и потребляет пищи, возможно, больше своего оптимального количества. — -> Меньше вовлеченная в реальную жизнь, получает от него меньше эмоций и удовольствия (дофамина) — -> еще больше погружается в просмотры и еду — -> чувствует себя в ловушке, набирает вес

Когда еда под сериал – один из многих способов снять напряжение и получить удовольствие — -> он чередуется с массажами, бассейном, встречами с друзьями, книжками и йогой… – то это просто досуг. Нет, даже не "просто досуг", а досуг, приносящий положительные эмоции. Он дает ресурсы жить реальную жизнь, предвосхищает переедание как способ компенсации стресса или скуки. Словом, это ценный навык!

Кому следует практиковать ужин за просмотром сериалов с осторожностью?

Людям со склонностью к перееданиям на фоне нечувствительности к насыщению: если человек пока не всегда умеет поймать момент "я сыт, мне достаточно еды", есть риск, что, отвлекшись от собственных ощущений и сосредоточившись на шоу, он этот момент пропустит. Как результат — возможное переедание.

Фото: Pavel Danilyuk from Pexels.com

Как предвосхищать переедание под кино?

Есть медленно, фокусируясь на пережевывании в той мере, насколько это комфортно. Наслаждаться каждым кусок. "Нагло" получать УДОВЛЕТВОРЕНИЕ.

Ведь на самом деле, то самое удовольствие, которое мы получаем от "много еды", можно получить от своей нормальной порции (заметь, не "птичьей", а НОРМАЛЬНОЙ), потребленной… медленно.

Брать к ноуту/телевизору фиксированное количество пищи, соответствующее обычной достаточной порции. Периодически — и когда еда закончится — спрашивать себя: я уже сыт(ый)? Хочу ли я есть дальше? Если да – да. Если нет – стоит отставить тарелку и продолжать получать дофамин от просмотра фильма.