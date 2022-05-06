Нужно ли есть по часам. Как понять, когда вы действительно голодны

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Вроде бы желудочный сок (соляная кислота+пепсин), ферменты поджелудочной железы и желчь со временем "подстроятся" и будут выделяться по часам в оптимальном количестве, что преподнесет качество пищеварения до небес.

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Пофантазируем, как это должно работать, какие гормональные механизмы обеспечат почасовую секрецию пищеварительных соков?

Я встречала гипотезу, что привычка есть, например, обед в 14, способствует образованию условного рефлекса "14 часов – голод". А голод вроде бы должен стимулировать выделение соляной кислоты. Так вот, он не стимулирует.

Что такое голод? Это субъективное ощущение потребности в пище, являющееся следствием снижения глюкозы и инсулина крови, нахождения желудка в сокращенном (не-растянутом) состоянии и поступления в кровь гормона голода грелина , стимулирующего действия грелина на дугообразное ядро ​​гипоталамуса ("центр голода" ").

Мнения о еде, фантазии о еде, аппетитные запахи…

Итак, ГОЛОД ни при чем. Рефлекс, который производится при питании по часам, называется не "14:00 – голод", а "14:00 – мысли о еде – еда". Выглядит это так: 14:00 — "о, два часа дня, время обедать, в кафетерии только что видела(л) свеженький хачапури с яичком" — -> выделение желудочного сока — -> еда.

Тааак, все вроде бы круто. Не все ли?

Не все.

Вот эта привязка к часам и рефлекс "14:00 – обед" как-то не вяжутся с чувствительностью к собственному телу, его нуждам СЕГОДНЯ.

Все дни разные. Даже если у человека очень размеренная жизнь, никак нельзя предположить, проголодается она сегодня через 4 часа после завтрака или через 5. Потому что это зависит а) от завтрака, б) от психологической и физической нагрузки, в) от качества сна предыдущей ночью как минимум.