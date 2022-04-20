Кофе и другие угнетающие продукты. Что стоит исключить из рациона во время войны

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Есть продукты, которые расшатывают эмоциональное состояние больше других, способствуя тревожному и/или депрессивному расстройству.

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Как это работает и означает ли, что их следует выбросить в бездну?

Алкоголь

Способствует повышению уровня кортизола (гормона стресса) в организме, за счет чего усиливает чувство тревоги и беспокойства.

К сожалению, способа избежать такого воздействия алкоголя на тело, кроме его непотребления, не существует.

Отмечу, что играет частота и доза: чем больше порции алкоголя и регулярнее потребление, тем более выражен тревожный эффект.

Кофе, матча, черный и зеленый чай, какао, черный шоколад, энергетические напитки

Фото: The Growthop

Кофеин повышает кортизол — -> стимулирует тревогу.

Если остановиться на безопасных дозах кофеина (300-400 мг/день), то риск негативного воздействия на организм – в т.ч. на уровень тревожности – невысокий. Хотим больше напитков? Добавляем бескофеиновые: декаф, травяные чаи, воду.

Сколько кофеина у..? (цифры ориентировочные)

- порции американо, робуста (170 мл) – 160 мг

- порции американо, арабика (170 мл) – 80 мг

- жестянке энергетика (240 мл) — 80 мг

- чашке матча (170 мл) – 70 мг

- чашке черного пакетированного чая (240 мл) – 50 мг

- чашечке зеленого чая (240 мл) – 30 мг

- порции какао, приготовленного из 1-й чайной ложки какао-порошка без горки, — 15 мг

- 10 г черного 56% шоколада — 20 мг

- порции декафа (170 мл) – около 3-5 мг

Сахарозаменитель аспартам

Угнетает образование серотонина (гормона счастья).

Это не единственный недостаток аспартама, кстати. Он также способствует обеднению микробиоты ЖКТ, что может приводить к эндокринным расстройствам и экстра-весу.

Избежать вреда? — Не потреблять или потреблять изредка, когда невмоготу как захотелось именно того напитка с аспартамчиком (чаще всего встречается в составе "диетических" газированных напитков).

Источник: Анна Пархоменко