Кофе и другие угнетающие продукты. Что стоит исключить из рациона во время войны
Диетолог рекомендует воздерживаться от условно "вредных" продуктов
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Есть продукты, которые расшатывают эмоциональное состояние больше других, способствуя тревожному и/или депрессивному расстройству.
Как это работает и означает ли, что их следует выбросить в бездну?
Алкоголь
Способствует повышению уровня кортизола (гормона стресса) в организме, за счет чего усиливает чувство тревоги и беспокойства.
К сожалению, способа избежать такого воздействия алкоголя на тело, кроме его непотребления, не существует.
Отмечу, что играет частота и доза: чем больше порции алкоголя и регулярнее потребление, тем более выражен тревожный эффект.
Кофе, матча, черный и зеленый чай, какао, черный шоколад, энергетические напитки
Кофеин повышает кортизол — -> стимулирует тревогу.
Если остановиться на безопасных дозах кофеина (300-400 мг/день), то риск негативного воздействия на организм – в т.ч. на уровень тревожности – невысокий. Хотим больше напитков? Добавляем бескофеиновые: декаф, травяные чаи, воду.
Сколько кофеина у..? (цифры ориентировочные)
- порции американо, робуста (170 мл) – 160 мг
- порции американо, арабика (170 мл) – 80 мг
- жестянке энергетика (240 мл) — 80 мг
- чашке матча (170 мл) – 70 мг
- чашке черного пакетированного чая (240 мл) – 50 мг
- чашечке зеленого чая (240 мл) – 30 мг
- порции какао, приготовленного из 1-й чайной ложки какао-порошка без горки, — 15 мг
- 10 г черного 56% шоколада — 20 мг
- порции декафа (170 мл) – около 3-5 мг
Сахарозаменитель аспартам
Угнетает образование серотонина (гормона счастья).
Это не единственный недостаток аспартама, кстати. Он также способствует обеднению микробиоты ЖКТ, что может приводить к эндокринным расстройствам и экстра-весу.
Избежать вреда? — Не потреблять или потреблять изредка, когда невмоготу как захотелось именно того напитка с аспартамчиком (чаще всего встречается в составе "диетических" газированных напитков).
Источник: Анна Пархоменко